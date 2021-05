El Cajasur Deportivo Córdoba quiere asegurar cuanto antes la segunda plaza de la clasificación en el subgrupo 3C de la Segunda Nacional femenina de fútbol sala. Para ello deberá puntuar este domingo a partir de las 12.00 horas en la cancha del Alcantarilla. Las cordobesas buscarán extender a doce su actual racha de partidos sin conocer la derrota. En esta ocasión se medirán al único conjunto que esta temporada ha logrado puntuar en Vista Alegre, pues en la primera vuelta de la actual fase empataron a uno las murcianas en Córdoba. En Alcantarilla se encontrarán dos de los tres equipos, junto al Atlético Torcal, que están luchando por terminar esta fase al frente de la clasificación.

Pese a la racha positiva en la que se encuentra el equipo, su técnico, Juanma Cubero, no cree que sus jugadoras puedan tener un exceso de confianza. "Estamos trabajando sin confiarnos en ningún momento. Las estadísticas no las miramos, ya que son los medios los que nos las comunicáis, pero realmente no sé cuántos partidos llevamos sin perder”. Cubero ve decisivo el partido de Alcantarilla, pues asegura que “puntuando allí descartaríamos a un equipo en la lucha por el primer puesto".

En el partido de ida, el Alcantarilla consiguió un empate en su visita a Vista Alegre. Además, la estadística dice que el Deportivo Córdoba nunca ha conseguido una victoria frente a este rival. Juanma Cubero asume que "es una pista muy difícil, en la que no hemos ganado nunca, pero las estadísticas están para romperlas y esperamos que esta semana el equipo siga como está y podamos puntuar", concluyó Juanma Cubero.