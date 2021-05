El Salerm Cosmetics Puente Genil FC y el CD Pozoblanco cierran el fin de semana para los equipos cordobeses de Tercera División. Los rojinegros, en un duelo pendiente de la cuarta jornada, recibirán al Xerez Deportivo FC en el Manuel Polinario sin prácticamente nada en juego. Los vallesanos, por su parte, concluyen la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF, también ejerciendo de anfitriones, ante el CD Rota. Los de Emilio Fajardo, que no pueden mejorar ni empeorar su tercera plaza, se mantendrán a la espera de lo que ocurra con el futuro del Córdoba CF.

FASE DE ASCENSO

SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC-XEREZ DEPORTIVO FC

Los de Diego Caro, últimos del subgrupo con 35 puntos y un coeficiente de 1,4583, todavía no conocen la victoria en esta ronda competitiva. Los mejores resultados cosechados fueron ante la AD Ceuta FC (1-1 en el Manuel Polinario y sin goles en tierras africanas). Los dos restantes, jugados en Jerez de la Frontera, arrojaron dos derrotas -Xerez Deportivo FC (2-1) y Xerez CD (3-1). El principal objetivo de los pontaneses, además de firmar en su casillero el triunfo, reside en mejorar su actual posición, circunstancia que variaría la futura confección de las eliminatorias de ascenso a la Segunda RFEF. Ahora mismo, su primer rival sería el CD Utrera -primero de la fase por el play off-.

El bando azulino, por su parte, quiere dejar sentenciado su ascenso a la Segunda RFEF. Esa posibilidad se le escapó el pasado miércoles frente al CD San Roque de Lepe (1-1). En cualquier caso, el camino para los de José Manuel Pérez Herrera parece bastante plácido en pos de obtener una de las dos plazas que permiten subir de forma directa a la nueva categoría. Son primeros con 47 puntos y un coeficiente de 2,1364. Una carambola les dejaría fuera, por lo que procurarán cerrar cualquier atisbo de esperanza para sus rivales más directos -entre ellos el CD Ciudad de Lucena-.

El precedente más reciente aconteció la campaña 2019-20. Edet, en el bando jerezano, avanzó a los visitantes. No obstante, Migue García, ya en el segundo tiempo, provocó el definitivo reparto de puntos.

Fecha y hora: domingo 9 de mayo a las 18:30 horas.

Estadio: Manuel Polinario.

Árbitro: Cristóbal Muñoz Arjona (colegio granadino).

FASE POR EL PLAY OFF

CD POZOBLANCO-CD ROTA

Los vallesanos saltarán al verde del Municipal sabiendo si pueden o no acceder a las eliminatorias de ascenso a la Segunda RFEF. Para ello dependen de lo que ocurra con el Córdoba CF en su agónica última jornada. Si los blanquiverdes no logran una plaza en la Primera RFEF, el filial -actualmente en el segundo lugar- no tendría ocasión de competir en las mencionadas eliminatorias. Su puesto lo ocuparía el tercer clasificado, es decir, el CD Pozoblanco. Los 37 puntos que poseen y el coeficiente de 1,48 mejoran al del resto de participantes, por lo que el club quedará a la espera de los acontecimientos.

El bando de Emilio Fajardo empezó con derrota en Los Barrios (3-2), pero a continuación enlazaron tres triunfos consecutivos -CA Antoniano (2-1), CD Rota (1-4) y UD Los Barrios (2-1)- y una igualada -CA Antoniano (2-2)- para convertirse en la auténtica revelación del subgrupo. Cerrarán su presencia -ahora mismo como equipo de la Tercera RFEF- contra los roteños. Los de Paco Peña, en el quinto escalón con 26 puntos y un coeficiente de 1,1304, obtuvieron ante el Córdoba CF B su primer duelo ganado (3-2). No obstante, el empate con el CD Utrera (0-0) y los tres tropiezos gestados -Córdoba CF B (3-0), CD Pozoblanco (1-4) y CD Utrera (2-0)- mermaron sus esperanzas.

Fecha y hora: domingo 9 de mayo a las 18:00 horas.

Estadio: Municipal de Pozoblanco.

Árbitro: Enrique Pareja Nieto (colegio jiennense).