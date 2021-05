El desenlace de la temporada 2020/21 está a la vuelta de la esquina para los cuatro representantes cordobeses de Tercera División. El CD Ciudad de Lucena apura sus cuentas para consumar el ascenso directo hacia la Segunda RFEF. No obstante, la dificultad de dicha empresa podría llevarle a la vía de las eliminatorias. En ellas participará de forma segura el Salerm Cosmetics Puente Genil FC, quien ya espera el rival de su primer choque. El Córdoba CF B y el CD Pozoblanco están pendientes de lo que ocurra con la primera escuadra blanquiverde en pos de jugar o no ese nuevo tramo competitivo. El filial tiene el billete matemático para el play off.

Ciudad de Lucena: a ganar y esperar

Los celestes no están teniendo la fase de ascenso deseada. Pese a iniciar su andadura con victoria en Ceuta (2-3), lo cierto es que el alto nivel del resto de adversarios se dejó notar. De hecho, solo obtuvieron un punto más por el momento -empate sin goles ante el Xerez CD- y perdieron los dos restantes frente al Xerez Deportivo FC (0-1 y 2-0). La falta de pegada ofensiva lastró considerablemente a unos pupilos de Dimas Carrasco que tienen muy pocas ocasiones de subir entre los dos mejores.

El Xerez Deportivo FC lidera la tabla con 47 puntos y un coeficiente de 2,1364. Por detrás, en ascenso directo, le sigue el CD San Roque de Lepe con 49 puntos y 2,0417. También en la pelea está el Xerez CD al atesorar 42 puntos y un coeficiente de 2 -tiene tres partidos en su haber-. Los lucentinos aparecen en la cuarta posición registrando 44 puntos y un coeficiente de 1,8333.

El plantel aracelitano debería ganar los dos envites que le restan -el aplazado frente al Xerez CD del próximo sábado 8 de mayo (19:30 horas) y el del 16 de mayo contra la AD Ceuta FC en el Ciudad de Lucena-. A partir de ahí, la calculadora echará humo, pero podría tener como principal aliado al Xerez Deportivo FC. Los azulinos jugarán una vez más ante unos leperos que pueden sumar, como mucho, solo un punto en sus citas para no despegarse definitivamente -la otra será contra el Xerez CD-. Cabe recordar que los lucentinos tienen el golaverage particular ganado a los aurinegros (1-0 en Huelva y 3-0 en Córdoba), por lo que si igualan a 50 puntos, estarían por delante.

Eso no es todo. El Xerez CD es el otro plantel que debe pinchar en su camino. Los de la provincia de Cádiz deberían llegar simplemente a 4 de los 9 puntos en liza. Con ellos alcanzarían los 46 puntos y un coeficiente de 1,917. Eso sí, el CD Ciudad de Lucena tiene que hacer pleno para llegar a 50 puntos y un coeficiente de 1,923. Tras verse las caras este sábado, los jerezanos recibirán al CD San Roque de Lepe -el mejor resultado sería el empate- y viajarán al Manuel Polinario pontanés.

Una vez analizado el panorama, desde la entidad se preparan para el presumible desembarco en las eliminatorias de ascenso. De quedar terceros, se medirián en su feudo al ganador del duelo entre el primero de la fase por el play off (actualmente el CD Utrera) y el sexto de su subgrupo (el Salerm Cosmetics Puente Genil FC). De ser cuartos, su rival saldrá del segundo en la fase por el play off (Córdoba CF B o CD Pozoblanco) y del quinto de su subgrupo (la AD Ceuta FC). Si vencen, pasarían a la final por la última plaza de ascenso disponible.

Puente Genil: tiene claro su destino

Los hombres de Diego Caro no disponen de ocasiones para ascender directamente a la Segunda RFEF, por lo que intentarán subir en las eliminatorias. Los rojinegros solo encadenaron dos empates -ambos ante la AD Ceuta FC por 1-1 y 0-0- mientras cayeron contra el Xerez Deportivo FC (2-1) y el Xerez CD (3-1). El próximo 9 de mayo, a las 18:30 horas, se enfrentará a los de José Manuel Pérez Herrera en el Manuel Polinario. En ese escenario jugarán ante el otro equipo de Jerez de la Frontera, el dirigido por Vigo, el 16 de mayo.

El vestuario pontano ocupa el último puesto con 35 puntos y un coeficiente de 1,4583. Su única meta estaría en ascender un peldaño y arrebatarle la quinta posición a la AD Ceuta FC. Los caballas poseen 34 puntos y un coeficiente de 1,4783, pero ya firmaron cinco compromisos. Si son sextos se enfrentarían ahora mismo al CD Utrera, el primero de la fase por el play off de ascenso. Posteriormente, en caso de vencer a los de Jesús Galván, deberían superar otras dos eliminatorias para promocionar de categoría.

Córdoba B: un éxito hipotecado

Los jóvenes valores cordobesistas sellaron el pasado fin de semana su clasificación para las eliminatorias de ascenso tras el empate del CD Pozoblanco en Lebrija (2-2). En este instante son segundos con 42 puntos y un coeficiente de 1,68, aunque un caso positivo por covid-19 dentro del plantel impedirá que jueguen ante la UD Los Barrios este domingo 9 de mayo. Así pues, la cita pasará al próximo fin de semana (15-16 de mayo) sabiendo ya su futuro.

El conjunto entrenado por Germán Crespo y, desde hace dos semanas por David Ortega, había vencido cuatro contiendas de forma plácida -CA Antonian (1-4), CD Rota (3-0), UD Los Barrios (1-3) y otra vez al CA Antoniano (3-1)-. A día de hoy se medirían al quinto de la fase de ascenso (la AD Ceuta FC) en la primera eliminatoria. Sin embargo, todo queda en el aire a la espera de lo que ocurra con el Córdoba CF y su lucha encarnizada por una plaza en la Primera RFEF. De obtener un lugar en la citada categoría, el filial podría entrar de lleno por la Segunda RFEF, incluso, como primero. Necesitaría que el CD Utrera no gane al Club Atlético Antoniano en su feudo y doblegar a los barrioqueños. Otra opción pasaría por una igualada cordobesa y derrota utrerana -lo que les haría empatar a 43 puntos-, ya que tienen el golaverage particular a su favor.

Pozoblanco: aguardando acontecimientos

La gran fase efectuada por los vallesanos les aseguró la tercera posición con 37 puntos y un coeficiente de 1,48. El revés sufrido durante el estreno en Los Barrios (3-2) no mermó al club de Emilio Fajardo -que no ha podido sentarse en el banquillo por sanción hasta la quinta jornada-. Encadenaron tres triunfos ante el CA Antoniano (2-1), el CD Rota (1-4) y la UD Los Barrios en el Municipal (2-1) e igualaron en el último choque con los lebrijanos a domicilio (2-2). Ahora mismo serían entidad de la Tercera RFEF, pero miran de reojo a la peligrosa travesía del Córdoba CF en Segunda División B.

Aunque todavía no ha existido el anuncio oficial por parte de la Federación, la lógica imperaría y provocaría que el CD Pozoblanco pasara a las eliminatorias de ascenso a la Segunda RFEF en el lugar del filial blanquiverde. Ese supuesto se produciría siempre y cuando los de Germán Crespo no obren el milagro en el cierre del curso. La victoria contra el Cádiz CF B y el tropiezo del Sevilla Atlético frente a la Real Balompédica Linense propiciaría el pase a la Primera RFEF, lo que permitiría al B jugar la siguiente fase. De no darse lo anunciado, la plantilla del Valle de los Pedroches aguarda su oportunidad.