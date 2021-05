No hay quien frene al Deportivo Córdoba, que ha enlazado ya once jornadas sin conocer la derrota en la Segunda División Femenina. Esa brillante racha, con diez victorias y cediendo un único empate, permite al conjunto dirigido por Juanma Cubero afrontar como líder la recta final de esta segunda fase en la que, en caso de conservar esa primera plaza, le supondría disputar el play off de ascenso en Vista Alegre.

La última de las victorias de las cajistas tuvo lugar frente a La Algaida (6-2), un triunfo sobre el que la cierre Neiva Cano asegura que "empezamos con unos pocos nervios al tener enfrente a un rival bastante fuerte, ya que allí en casa de ellas nos costó ganar, no pudimos marcar en la primera parte y tuvimos que remontar en la segunda... pero ahora en casa, con la grada casi llena la motivación también era distinta y supimos leer el partido muy bien".

Fue precisamente la jugadora jienense quien cerró la cuenta goleadora en el choque ante La Algaida, lo que para ella supone estar "a nivel individual contenta, que ya hacía unas cuantas jornadas que no marcaba, pero me quedo con los puntos, que son más importantes que los goles".

Sobre las opciones de lograr el ansiado ascenso a Primera División, Neiva se muestra ambiciosa sobre el reto que aún deben afrontar las cordobesas, ya que "el objetivo creo que ya está más o menos conseguido, que es disputar el play off por el ascenso y matemáticamente ya lo tenemos, pero nosotras no nos vamos a conformar con jugar esa fase de ascenso, sino que queremos llegar a lo más alto y para eso estamos luchando".

La próxima piedra en ese camino se le presentará este domingo en la siempre difícil pista del Alcantarilla, una visita que Neiva reconoce que "sinceramente, siempre que hemos jugado allí nos ha costado ganar porque Alcantarilla es un rival muy fuerte, pero nosotras debemos mirarnos a nosotras mismas, tenemos mucha confianza tanto el cuerpo técnico como las jugadoras, y viajaremos con muchas ganas en busca de los tres puntos, que es lo que necesitamos".