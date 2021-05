El Córdoba Futsal ha llegado a un momento de la competición en el que conviene ser hiperrealista. Le quedan cinco partidos en el horizonte y tiene a su alcance el objetivo de la salvación, que aún no está atornillado. Y los rivales aprietan. La derrota en la cancha del Industrias Santa Coloma (5-3) mantiene a los blanquiverdes solo una posición por delante del play out, que ahora ocupa el Peñíscola FS. El aldabonazo del cuadro castellonense ante ElPozo Murcia (3-4) en la jornada intersemanal ha añadido picante a una situación compleja. No hay temor, pero sí respeto.

"Es una posicion complicada porque si pierdes vas para abajo, pero si ganas te vas para arriba, por lo que todos los partidos van a ser importantes para nosotros", reflexionó Kazuya Shimizu tras el choque en tierras catalanas. El japonés fue el portavoz de una sensación compartida por todo el vestuario, que tiene ganas de dejar resuelto el curso cuanto antes. En su calendario tiene cinco citas por cumplir: tres serán en Vista Alegre y las dos primeras serán las próximas.

El próximo sábado, el Córdoba Futsal se cruzará en el Palacio de Deportes con el Levante, un candidato al título que anda rivalizando por el liderato con el Palma Futsal. A partir de las 13.00 horas, los cordobesistas tendrán que recurrir a lo mejor de su repertorio para dar la réplica a una formación sobrada de talento. El recuerdo de la hazaña ante el Jimbee Cartagena (5-1) estará como estímulo. Cuatro días después, el miércoles 12, aparecerá por Córdoba el Viña Albali Valdepeñas para dirimir el duelo que en su día se suspendió por casos de covid en el bando manchego. Esos seis puntos en juego son de oro.

Solo habrá un partido más en casa para el Córdoba Futsal, que el 25 de mayo se examinará ante el siempre potente ElPozo Murcia. Antes, el 18 de mayo, irá a jugar a El Ferrol para pelear por los puntos ante el O Parrulo de Miguel Ángel Martínez Maca, cuyo descenso a Segunda ya quedó certificado esta semana tras perder en A Malata frente al Palma Futsal. Para cerrar el campeonato habrá derbi: visita a La Salobreja para jugar contra el Jaén Futsal.

¿Quiénes son los adversarios directos?

Con el O Parrulo ya descendido matemáticamente y el BeSoccer UMA Antequera virtualmente, la última plaza de descenso la ocupa actualmente el Burela con 28 puntos en 27 partidos. Con un punto más (29) y tres encuentros más (30), está el Peñíscola, que está apretando para salir de ahí: lleva dos victorias seguidas y solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos.

Por encima de ese paquete de equipos en la zona roja está el Córdoba Patrimonio, con 33 puntos y 29 partidos. Idénticos números tiene el Osasuna Magna, mientras que el Ribera Navarra tiene un punto más (34). Hay lío. Algunos clubs se están moviendo en la zona que podían prever, mientras que otros se mueven con la frustración que supone la pérdida de objetivos más altos.

En el caso del Córdoba, el plan no ha variado un ápice pese a que en algunas fases del campeonato -principalmente en los últimos meses- se pudiera fabular con mirar hacia el play off por el título. "Es un orgullo que pudieran pensar de nosotros que podíamos estar ahí, pero eso es una utopía y nuestro objetivo está claro que es la permanencia", recalcó Josan González en sus últimas declaraciones públicas tras el partido frente al Industrias Santa Coloma.

El equipo cordobés sigue a lo suyo. Le toca preparación exprés de la visita del Levante, que se disputará de nuevo con aforo reducido en las gradas del Palacio Vista Alegre, donde los anfitriones han enlazado cuatro comparecencias sin perder: ganaron a Jimbee Cartagena (5-1), Peñíscola (2-0) y UMA Antequera (3-0), empatando con el Osasuna Magna (2-2). La meta es la fijada: que corra el aire con la zona roja.