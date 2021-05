El Adesal se ha metido en lío con sus deslices en los dos partidos más recientes, comprometiendo su continuidad en la Liga Guerreras Iberdrola. Las opciones no se han esfumado, pero el conjunto cordobés va a tener que sudar su plaza en un tramo final electrizante. Para empezar, el sábado visitará a las 20:00 (hora peninsular) en Lanzarote al Puerto del Carmen. El grupo entrenado por Rafael Moreno sabe que no queda margen de error si quiere conseguir el objetivo.

La capitana, Ángela Ruiz, ha realizado un balance de lo acontecido en las citas ante el San José Obrero y el Zuazo, mostrándose crítica. "No hemos mostrado nuestra mejor cara en los dos últimos partidos, pero no vamos a bajar los brazos", afirma convencida. "Sabemos que tenemos opciones y vamos a pelearlo hasta el último suspiro", recalca, aunque para ello hay que corregir una serie de aspectos. "Nuestro nivel no ha sido el adecuado en los últimos partidos, la concentración ha sido nula y creo que es lo que tenemos que variar a partir de ahora", subraya.

En la hoja de ruta quedan los partidos ante el Puerto del Carmen, el Pereda y el San José Obrero. El próximo sábado, pese a la situación clasificatoria del equipo de Lanzarote, ya condenado, vislumbra "un partido difícil". "Tenemos que dar lo mejor de nosotras porque ya no valen más errores", zanja.