El Córdoba CF B se ha clasificado de manera matemática, junto al Utrera, para disputar la ronda de play off de ascenso a la Segunda RFEF. Su futuro en esta fase, sin embargo, queda a expensas de lo que suceda con el primer equipo del club. Su descenso impediría, en principio, que el conjunto dependiente participara para optar a subir a la categoría. El filial pudo haber logrado su objetivo el sábado en su partido ante el Rota, donde necesitaba puntuar, pero terminó perdiendo por 3-2 en un accidentado choque, en el que no culminó su remontada y perdió cuando estaba en inferioridad numérica. Sin embargo, el revés quedó sin efecto con el resultado que se ha producido en Lebrija. El filial cordobesista, ahora a las órdenes de David Ortega tras la promoción al primer equipo del granadino Germán Crespo, ha sellado una formidable campaña.

Al quite quedaría el CD Pozoblanco, que este domingo empató en campo del Antoniano (2-2) y es tercero en la clasificación del grupo 10D. En cualquier caso, será la Federación Española de Fútbol, a instancias de la Andaluza, la que se tendrá que pronunciar definitivamente en la resolución de este caso. La última jornada tendrá lugar el 16 de mayo.

La provincia de Córdoba tendrá protagonismo en esta lucha por los ascensos a la Segunda RFEF. El Ciudad de Lucena está luchando por lograrlo de forma directa; si no lo consigue, irá al play off. Ahí tiene ya plaza segura también el Salerm Puente Genil -que no lo obtuvo de modo directo- y el Córdoba CF F, por ser segundo de la fase intermedia. Si los blanquiverdes no van finalmente, lo haría el Pozoblanco. Serían, por lo tanto, tres clubs de la provincia los implicados en la lucha por jugar el curso que viene en la Segunda RFEF. La fase de play off arrancaría el 23 de mayo.