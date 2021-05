El Vidrioservice Priego está en la carrera por disputar el play off de junio. Su victoria ante el Balaguer le ha hecho cerrar con pleno su concurso en la concentración de Alicante y le posiciona de manera inmejorable de cara a la segunda vuelta de la competición. El caso es que estar en el play off de junio no es una quimera y permanecer es casi una realidad.

Galonja fue la encargada de abrir la serie en su partido ante Loredona-Carme Dorca. La balcánica se impuso en su partido con relativa comodidad (3-0) y abrió el camino de la victoria en la contienda ante el conjunto ilerdense.

Después, Sarkar tenía el escollo de Bakhtina. Y, en esta ocasión, la palista india no encontró su juego habitual y registró su primera derrota en la Superdivisión, desde que aterrizara en el club de Priego el curso pasado.

Un punto clave

En el tercer punto, Ana García medía fuerzas con Gemma Lanodosa, a la que se impuso con claridad. Ese triunfo parcial suponía un respiro para el Vidrioservice, que afrontaba con ligera ventaja el segundo tramo de la contienda ante el Balaguer.

Marija Galonja se enfrentaba a la rusa Bakhtina. El choque iba a ser crucial para definir el futuro de la contienda. Y la prieguense de Belgrado, en el que se podría considerar como el punto clave de la contienda puso al Vidrioservice en la senda definitiva de los dos puntos en el partido.

Ana García volvía a escena para medirse a Loredona-Carmen Dorca. La granadina, con ganas de certificar el triunfo, arrolló a la jugadora del Balaguer con un solvente 3-0 que pone al conjunto prieguense en la pelea real por entrar en el play off por el título.