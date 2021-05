El Salerm Cosmetics Puente Genil FC no pudo lograr ante la AD Ceuta FC su primer triunfo de esta nueva fase. El plantel de Diego Caro cerró la quinta jornada con un empate sin goles a domicilio, lo que mantiene en el último lugar a los cordobeses restando dos citas por dirimir.

Los visitantes intentaron marcar el ritmo del encuentro desde el pitido inicial. Yona, cuando apenas transcurrían 5 minutos sobre el verde del José Martínez Pirri, estrelló un lanzamiento de falta en el lateral de la red. Tampoco tuvo fortuna Diego Canty que, de cabezazo, no sorprendió a Rodin. Los caballas reaccionaron antes del cuarto de hora y rozaron el 1-0 tras una oportunidad que sacó Antonio Carmona en la misma línea de gol. El serio aviso de la escuadra de José Juan Romero no cortó el empuje cordobés. De hecho, en el 20, un centro del propio Carmona no halló rematador en el área.

A partir de entonces, ninguna de las dos escuadras logró imponer su fútbol mientras el cronómetro avanzaba hacia el receso. Tanto ceutíes como pontaneses, en las últimas posiciones del subgrupo, buscaban mejorar el rendimiento ofrecido hasta la fecha y terminar en el mejor lugar posible de cara a la siguiente eliminatoria. Pese a ello, el equilibrio no se rompió en el primer tiempo.

Tablas al término

La reanudación trajo consigo un primer acercamiento de Felix Chenkam que el colegiado Gutiérrez Perera anuló cuando el atacante se quedaba solo ante el portero. La intensidad, una de las notas más destacadas del vestuario rojinegro, siguió su curso en el envite aunque sin dar el resultado esperado. Por ello, Caro miró hacia el banquillo dando entrada a Gato y Salva Vegas en el lugar de Edu Chía y el citado Chenkam. También participaron, poco después, Manolo Cano -supliendo al tocado Siles- e Iván Henares y Jorge García -por Ezequiel Lamarca y Germán Rodríguez, respectivamente-.

Las tablas, a falta de 20 minutos para la conclusión, permanecían inamovibles. Parte de culpa tuvieron los porteros. Cristian Agredano, en los andaluces, resolvió una peligrosa opción de los anfritriones ejecutada por Reina. Rodin, mientras tanto, repelió un testarazo de Núñez tras un saque de esquina. Así pues, el reparto de puntos terminó cobrando forma dejando a la AD Ceuta FC con 34 (coeficiente de 1,478) y al Salerm Cosmetics Puente Genil con 35 (1,458).

La siguiente contienda para los de Puente Genil se producirá el próximo domingo 9 de mayo ante el Xerez Deportivo FC. Dicho encuentro se disputará en el Manuel Polinario y corresponde a la cuarta jornada -aplazado en su día debido a los casos positivos por covid-19 en los azulinos-.

Ficha técnica:

0 -Ceuta: Rodin, Capa, Jalid, David León, David Castro, Melo (Aimar Gulín, 81'), Hinojosa, Ismael, Reina, Chakir y Benji.

0 -Puente Genil: Cristian Agredano, Edu Chía (Gato, 58'), Jesús Núñez, Siles (Manolo Cano, 64'), Antonio Carmona, Migue García, Yona, Germán Rodríguez (Jorge García, 70'), Diego Canty, Ezequiel Lamarca (Iván Henares, 64') y Felix Chenkam (Salva Vegas, 58').

Árbitro: Abraham Gutiérrez Perera (colegio sevillano) amonestó con cartulina amarilla a Reina y José Juan Romero en los locales y a Migue García, Felix Chenkam y Manolo Cano en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada en la fase por el ascenso a la Segunda RFEF celebrado en el estadio José Martínez Pirri (Ceuta).