No le salió como esperaba, aunque tampoco hizo lo que pretendía. El Córdoba Futsal mostró varias caras ante un Osasuna Magna que solo enseñó una, la única posible en sus circunstancias: su lastre de derrotas y bajas lo transformó en un estímulo. En el bando cordobés hubo fases de autocomplacencia, arreones de rabia y pinceladas de calidad sin continuidad. Al Osasuna le echó una mano brutal un cordobés, César Velasco, que regresó a su hogar en la trinchera contraria y fue un líder emocional. El egabrense se marchó entre aplausos y feliz por el punto; en su ex equipo no compartieron la sensación y quedó un poso de amargura por una ocasión perdida.

Se cruzaban dos equipos con los mismos puntos, pero con una percepción distinta de su realidad: los blanquiverdes miran de reojo la zona de play off y los navarros andan inquietos por la cercanía del puesto de play out. Ya saben: las dinámicas. Cuando salen los planes, uno se siente fuerte y mejor. Y al Córdoba Futsal le están cuadrando los números en el momento preciso: tan seguro está de atar su objetivo principal -la permanencia- que ya tiene renovado hasta 2023 a su entrenador, Josan González. En su vuelta a Vista Alegre, con dos centenares de fieles en el graderío, los anfitriones tuvieron una puesta en escena briosa. Los automatismos han calado para dar seguridad y los resultados abonan la valentía para que surjan los talentos. Todo parecía ir de cara.

Saura tuvo la primera ocasión clara a los cinco minutos en un mano a mano ante Asier que el portero navarro desbarató. Para entonces ya había salido a la pista César Velasco, uno de los héroes del ascenso a Primera del Córdoba y ahora en Osasuna, que recibió el aplauso del público local. Hay cosas que nunca se olvidan.

Distintas dinámicas

El Osasuna Magna, mermadísimo de efectivos -Wanderson, Fabinho, Martil- se afanó por controlar desde el orden táctico y dosificó como pudo las fuerzas. El Córdoba, con rotaciones contínuas, imprimía un ritmo alto para favorecer el desgaste del adversario y buscaba el gol sin ser alocado. Sin embargo, el ímpetu se fue diluyendo y el equipo blanquiverde adoptó una actitud más contemplativa que no le favoreció en absoluto. El Osasuna, con menos efectivos, no perdió su esencia y ofreció una resistencia tenaz.

Un saque largo de Prieto a Saura dejó al murciano solo ante el meta Asier, pero la resolución -un intento de vaselina- no fue certera. El Osasuna apretaba los dientes en una defensa solidaria y no renunciaba a las salidas: Mancuso, en una contra, se quedó delante de Prieto y el meta madrileño despejó con los pies.

El equipo navarro se envalentonó, tuvo acercamientos y llegó a desquiciar al Córdoba, que al sentirse acorralado sacó el aguijón. Saura definió a la perfección un pase de Ricardo y adelantó a un Córdoba que tuvo poco después, en una acción de estrategia de Manu Leal, el segundo. La réplica rojilla la puso Bynho con un trallazo al larguero de la meta de Prieto.

El pleito se electrizó. Entre protestas a los árbitros en ambos banquillos y gestos crispados, Prieto salvó un lanzamiento de César Velasco. Con seis segundos en el crono se produjo la sexta falta cordobesa. La cometió Saura sobre César antes de que Zequi marcara un gol que se anuló. La tiró Juninho y se fue al intermedio con empate y entre una banda sonora de pitos desde la grada.

Enchufado y sin pegada

El paso por el vestuario, con la arenga de Josan González, provocó una nueva actitud en el Córdoba Futsal. Más presionante, sin dar tregua al rival, tomó la iniciativa con ocasiones para Shimizu y Jesulito. Un saque largo de Prieto le llegó a Caio en el área, pero el remate de tacón del brasileño no encontró destino en la red. Si lo logró, de un modo peculiar, Pablo del Moral en un lanzamiento de falta que tocó en Ion Cerviño para descolocar a Asier. El mostoleño apretó el punto ante la grada para festejar un sufrido 2-1.

Al Osasuna se le encendió el gen de la competición y César se convirtió en su abanderado. El ala egabrense, estrella emergente del Córdoba en los últimos años, protagonizó una acción que concluyó con pase a Juninho y gol del brasileño. El empate sembró el desconcierto en los anfitriones, que se encomendaron a Alfonso Prieto en una fase hirviente. El meta madrileño se ganó el jornal con un trabajo a destajo.

El Córdoba se metió en un laberinto, con cuatro faltas a falta de seis minutos y sensaciones extrañas en la pista. La formación navarra -con Miguel Hernández en el banquillo, ya que su técnico Imanol Arregui se encuentra confinado por covid- exprimió sus argumentos, escasos pero potentes, ante un equipo blanquiverde incómodo y precipitado. Del Moral estuvo cerca, pero su disparo lo rechazó Asier en medio de un festival de porteros.

El tramo final resultó trepidante y áspero, con los jugadores revolucionados y un arbitraje voluble, con varas de medir que se iban de un lado a otro provocando continuas escaramuzas en la pista. Jesús Rodríguez pudo marcar tras un balón robado y poco después César no cazó un balón en la línea. Cualquier desenlace era posible con los dos equipos ya descosidos y en pleno arrebato. A menos de medio minuto para el fin, Josan González reunió a los suyos en un tiempo muerto. Salió Jesulito de portero-jugador, pero no ocurrió nada más. Un punto para cada uno en un duelo entre iguales. El Córdoba vio frenada su racha de triunfos en Vista Alegre y el Osasuna puntuó después de cinco derrotas.

Ficha técnica

2 -Córdoba Futsal Patrimonio: Prieto, Jesulito, Pablo del Moral, Zequi, Shimizu -cinco inicial-, Lucas Perin, Jesús Rodríguez, Ricardo, Cordero, Manu Leal, Caio, y Saura.

2 -Osasuna Magna Xota: Asier, Juninho, Bynho, Linhares, Mancuso -cinco inicial-, Tony, Ion Cerviño, Dani Zurdo y César.

Goles: 1-0, min. 17: Saura. 1-1, min. 20: Juninho. 2-1, min. 28: Cerviño en propia puerta. 2-2, min. 30: Juninho.

Árbitros: Blas Alonso y Romero Candela (Comité Castellano-Manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Josan, Prieto y Jesulito y a los visitantes Bynho, Juninho y Dani Zurdo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga Nacional de Fútbol Sala disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante 200 espectadores, máximo permitido por las restricciones sanitarias por el covid.