Se nos hizo muy tarde, madrugada, mientras bajábamos en coche el puerto de montaña que al día siguiente subiríamos en bici. Fue tortuoso. En el apartamento, a las afueras de Luz-Saint Sauveur, nos esperaban tres amigos ansiosos por irse a dormir. Fue por la mañana, desayunando cereales, galletas de chocolate y tostadas de mermelada, un menú que yo ni siquiera había imaginado que se pudiera ingerir, cuando nos dibujaron el perfil de la etapa: 60 kilómetros de llaneo para rodear la montaña y ascender el Tourmalet por la cara este.

Como odio llanear, decidí subirlo directamente por la oeste. Mi entrenamiento se había limitado a un puñado de rutas por la sierra de Córdoba y alguna por Fuengirola. La preparación de mi amigo Javi aún era peor; llevábamos dos meses con las bicis. Los dos disimulábamos el temblor: Nos esperaban 19 kilómetros al 7,4% de pendiente media, más de 1.400 metros de desnivel.

Cuando empecé a ascender el Tourmalet no era muy consciente de lo que tenía ante mí: ni de las vistas, ni de la carretera, ni de lo que suponía pasar más de dos horas en la bici o respirar a 2.125 metros de altura.

Tampoco sé en qué momento decidí que haría las dos caras, el kilómetro en el que me dije que con una no era suficiente. En vez de acelerar, frené y a mi cabeza vino una fuente: La fuente de Sainte-Marie de Campan de la que me había hablado Miguel durante el desayuno. Quería una foto en aquella fuente. Quería llenar mi bote de aquella agua. ¿34 kilómetros extra para ver una fuente? Me lancé, sabiendo que cada metro que avanzaba supondría una losa a la vuelta.

Creo que fue ahí, en esa segunda ascensión seguida al Tourmalet, cuando empecé a descubrir lo que supone ir más allá de lo que tienes en mente, la sensación de adrenalina cuando superas a tu imaginación; creo que fue ahí cuando entendí que el límite va cambiando, que el límite se puede improvisar, que en el límite se vive mejor, aunque siempre exista un instante de angustia.

Me hice la foto en la fuente de Sainte-Marie de Campan, llené el bidón, me mojé la cabeza e inicié los otros 17 kilómetros de ascensión. Bebí muchísima agua. Sudé. Sentí alivio cada vez que superaba un kilómetro. Al pasar por los túneles de La Mongie me vi en el salón de mi casa, aquellas soporíferas tardes de julio con el Tour de Francia de fondo, Induráin, Chiapucci, Bugno, Rominguer, Zülle, las cintas VHS donde grabábamos la etapas pirenáicas, las prisas al día siguiente por ir al kiosco para buscar la portada de los periódicos, la pila de papel que iba almacenando en mi estantería con los titulares más memorables, la rabia cuando la señal de televisión desaparecía mientras los ciclistas atravesaban los túneles. Nunca olvidaré el aplauso de mis compañeros en la cima.

Diría que aquel día en el Tourmalet caí enamorado por primera vez de una montaña. Y el primer amor nunca se olvida.

Volví a ese puerto cuatro años después, pero de forma muy diferente: Sin desayuno copioso ni apartamento, solo con una tienda de campaña y dos alforjas con las que sobrevivir quince días de viaje, la noche previa en un cámping casi vacío, con ese niño tímido que no tenía con quien jugar al tenis de mesa, y ese señor octogenario que apuntaba en su libreta nuestros nombres, a mano. 19 euros. ¿Queréis luz?

¡La virgen, el Tourmalet con alforjas!, nos grita un ciclista francés cuando coronamos. Subir un puerto con la casa en la parte trasera de la bici no es deporte, es una experiencia totalmente diferente. Cuando empiezas a ascender con tanto peso no piensas en el final ni en la velocidad ni en la marca. No piensas en nada. Levantado sobre el sillín, todo sucede y avanza a cámara lenta: pedaleas, sufres, gozas. Varias cascadas de agua helada se desprenden de la ladera y allí nos detenemos, fuera camiseta, la bici en el arcén y Pepe y yo empapados, frío por todo el cuerpo, grito de euforia, el músculo despierta y se agita, resucita. Tardamos toda la mañana en subir el Tourmalet, pero es verano, no hay prisa, tenemos todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, la foto que nos merecemos, la que guardaremos en la portada de nuestro álbum.

No sé si los últimos dos metros se hacen cortos o eternos. Son las rampas más empinadas, por encima del 10%, cuando varias curvas de herradura se suceden y ya percibes el ambiente de la cima, la sonrisa de quienes te adelantan. Hay un momento, justo cuando pones el pie en el asfalto y das vueltas por la cima, vislumbrando el valle y los ciclistas en miniatura, en el que sientes lástima por ellos, al pensar en todo lo que les queda, pero a la vez envidia, porque aún tienen que vivir el segundo mágico del triunfo. Miras la bici, sacas una sudadera y no te quieres ir de allí. Tampoco quieres volver a subir nada más.

El día siguiente al Tourmalet es duro, no por el cansancio, sino por dejar atrás ese gigante.

¿Qué será lo que esconde este puerto que sin ser el más duro, el más espectacular ni el más bello, es el que clava una huella más profunda?

No podemos seguir pedaleando, no nos apetece. Paramos en el bucólico cámping de Estaing, alejados de la festividad del Tourmalet, nos echamos una mochila al hombro y caminamos. Caminamos más de lo deseado, entre el silencio y el recuerdo, hasta vaciarnos en un lago, hacernos el muerto en el agua y descansar en una piedra al sol