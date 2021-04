Una victoria ayuda considerablemente al trabajo semanal de un equipo. Esa plácida sensación la tuvo Roberto Ramírez, técnico del Córdoba CF Femenino, tras doblegar en la Ciudad Deportiva al Levante UD B (3-1). El doblete de Lucía Moral Wifi y la diana desde los once metros materializada por Yanire Ruiz situaron a las blanquiverdes en la segunda posición con 26 puntos y un coeficiente de 1,368. “Los ánimos están por todo lo alto en las jugadoras, el cuerpo técnico y la directiva”, reconoció un preparador al que cada día se lo ponen “más difícil para sacar una alineación”. Sobre todo porque el club “venía de sufrir y les hemos cambiado ciertas cosas” enlazando cinco duelos sin conocer la derrota.

La salvación, cada vez más cerca

El triunfo del Ginelux CD Juan Grande ante el filial levantinista del pasado miércoles (2-1) colocó a las isleñas en lo más alto del subgrupo Sur D con 27 puntos y un coeficiente de 1,421. Hacia el puesto de cabeza pretenden ir las cordobesistas midiéndose a domicilio al CD Femarguín SPAR Gran Canaria, un choque que la temporada pasada no se jugó en las islas debido a la suspensión de la competición por el covid-19. Ramírez no vería con malos ojos conseguir un empate. “El no perder nos da la posibilidad de estar a 8 o 9 puntos del descenso faltando 12 y recibiendo todavía a equipos como el Valencia B o el Aldaia, que en teoría hay que sacarlos adelante”, manifestó.

Este envite dará inicio a la segunda vuelta de la nueva fase competitiva. Las cordobesas, durante la primera, ganaron dos envites -Valencia Féminas CF B (0-4) y el citado con las groguets- y firmaron tablas en los tres restantes -CD Femarguín SPAR Gran Canaria (0-0), Joventut Almassora (2-2) y UD Aldaia CF (0-0). La defensora Yanire está destacando en el capítulo anotador. De hecho, es la máxima artillera del subgrupo con tres goles seguida de Wifi y Celia Ruano que atesoran dos. Los restantes goles del Córdoba CF Femenino los hicieron Lisa Scholz y Aina Torres mientras que Patricia Curbelo -titular después de la larga sanción de Carmen Gordillo- solo recibió tres tantos.

Un rival “muy duro”

El bando canario que entrena Ciani Alonso está en puestos de descenso con 18 puntos y un coeficiente de 0,900. Bajaría a la Primera Nacional junto al Málaga CF, el Valencia Féminas CF B y la Joventut Almassora CF. No obstante, tienen muy cerca el quinto escalón de la tabla y apurarán sus opciones para mantenerse en la Liga Reto Iberdrola. De hecho, el CD Femarguín SPAR Gran Canaria no conoce la derrota en estas semanas completando sus registros con una victoria -Málaga CF (0-2)- y tres empates -Córdoba CF (0-0), FF La Solana (1-1) y Ginelux CD Juan Grande (0-0)-. La producción ofensiva se limita a tres goles que llevaron la firma de Patricia, Evelyn y Brenda. En defensa, el club moganero encajó uno.

A Ramírez ya le gustó lo ofrecido por las amarillas en la primera vuelta. “La parte de atrás no es excesivamente contundente, pero tienen cinco jugadoras por delante que son de lo mejor de la categoría como Patri, Astrid, Carol, Evelyn y Eli”. Estipuló que “si las controlamos, que lo hemos entrenado, tendríamos mucho ganado”. Los condicionantes que siempre rodean a una contienda en las Islas Canarias -el terreno de juego o los arbitrajes fueron los ejemplos dispuestos por el míster- pueden afectar al desarrollo. “Necesitan los tres puntos para salir del descenso y será un rival muy duro”.

Fecha y hora: domingo 25 de abril a las 11:30 horas (península).

Estadio: Campo Municipal de Arguineguín (Arguineguín, Las Palmas de Gran Canaria).

TV: RTV Mogán.

Altas y bajas: Sofía Schell y Lidia Santos, que siguen recuperando su mejor versión tras las molestias físicas que arrastraban, y Aina Torres, por decisión técnica, no formarán parte de la expedición de 19 jugadoras.

La clave: Los dos equipos llegan invictos a la nueva jornada en el subgrupo Sur D. El Córdoba, de ganar, dejaría muy cercana la salvación en la Liga Reto Iberdrola, aunque tendrá que vérselas con una escuadra canaria que ansía la quinta plaza.