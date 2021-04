El CD Pozoalbense tiene ante sí la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva coincidiendo con el comienzo de la segunda vuelta en el subgrupo Sur C de la Liga Reto Iberdrola. Las jugadoras vallesanas, hasta el momento, no han podido sumar ningún punto en las cuatro citas celebradas. Esa circunstancia les imposibilita luchar por el ascenso a la máxima categoría, aunque el plantel de Manuel Fernández procurará cerrar su última campaña como responsable variando considerablemente su irregular camino.

Y es que las derrotas sufridas ante el Alhama CF ElPozo (0-1), el Fundación Albacete (5-3), el Villarreal CF (0-2) y la Real Unión de Tenerife Tacuense (2-0) no son las únicas malas noticias que esta fase de ascenso han dejado. La producción ofensiva del club bajó considerablemente hasta las 3 dianas y son 10 los tantos recibidos. Durante la competición regular, en 14 jornadas, tanto Ana de Murga como Tochukwu Oluehi encajaron 11, una muestra más de la dificultad que encontraron al ingresar entre las mejores de la categoría de plata. La cuarta plaza, con 30 puntos y un coeficiente de 1,667, es la realidad de un bloque que ya mira de reojo al futuro sin el actual preparador.

Sobre el presente, Fernández expuso en la previa que pretenden reivindicarse “con la victoria que le hace falta al equipo”. Sus jugadoras tienen que “mostrar los síntomas que venimos ofreciendo y acertar de cara al gol”. Puede que realice modificaciones tanto en el once como en algunas piezas y sus puestos. “El desarrollo de juego quiero que seamos capaces de hacerlo de una manera segura y convencidos de llevar un sentido común apropiado a cada momento”, estipuló. Pese a que en el fútbol “lo único que vale es el resultado”, sacó pecho ante lo obtenido por sus chicas. “Internamente creo que hemos hecho una grandísima temporada, el play off no lo está siendo, pero este deporte unas veces te da y otras te quita”.

Sin opciones de ascenso

El rival de la quinta cita del calendario será el Alhama CF ElPozo de Juan Antonio Randri García, un técnico “apasionado que sabe sacar el máximo provecho de su buena plantilla”, reconocía Fernández. Las murcianas son sextas con 32 puntos y un coeficiente de 1,600 tras sumar un único triunfo, precisamente ante el CD Pozoalbense, igualar en el Complejo Deportivo del Guadalentín frente al Granada CD (0-0) y la UD Granadilla Tenerife B (1-1) y caer a domicilio contra el CF Femenino Cáceres (1-0). Quiles y Martí materializaron los dos goles de esta fase, algo que intentarán aumentar en un duelo que el curso pasado no pudo jugarse en el estadio alhameño al suspenderse la competición por el coronavirus.

Fecha y hora: sábado 24 de abril a las 17:30 horas.

Estadio: Complejo Deportivo del Guadalentín (Alhama, Murcia).

TV: Alhama CF TV (vía YouTube) y RFAF TV.

Altas y bajas: Victoria Arévalo y Bruna Tavares, presumiblemente, no podrán participar en el choque. El resto del plantel sí está en condiciones para aportar.

La clave: Dejar a un lado la mala primera vuelta es la principal premisa para el CD Pozoalbense. Recuperar la eficacia arriba será el punto de partida para levantar el vuelo.