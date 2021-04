Con ocho partidos por delante y múltiples combinaciones, el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad no quiere perderse en elucubraciones ni cábalas. La resolución de un problema complejo puede estar en una fórmula sencilla. Así lo ve Josan González, entrenador blanquiverde, que insta a los suyos a enfocarse en la cita más inmediata: la visita al Emotion Zaragoza (domingo, 12.00, Pabellón Siglo XXI). Han encarrilado el camino de la permanencia y dependen de sí mismos, dos factores cruciales para centrarse en "el proceso presente", según declara el técnico pontanés.

El encuentro en Zaragoza llega después de una nueva suspensión por coronavirus en las filas del rival. El choque ante el Viña Albali Valdepeñas en Vista Alegre está a la espera de fecha. "Son ya nueve y no queda otra que tener resignación", indica Josan sobre la cadena de aplazamientos que ha afectado a su equipo. "Las cosas vienen como vienen y así hay que cogerlas, no se le pueden dar más vueltas a un tema en el que nosotros no podemos hacer nada", apunta.

Para el entrenador cordobés, los parones inesperados les afectan. "Lo que nos rompe es el ritmo competitivo. Este parón, obviamente, nos aleja de esa situación buena que habíamos cogido", explica, subrayando que tienen que "compensarlo con el trabajo en pista y el físico".

El Zaragoza, al que derrotaron en el partido de la primera vuelta por 2-0 en Vista Alegre, es un equipo con valor. "Se metió en Copa en una temporada tan complicada, con tantísimos equipos con proyectos importantes, y están peleando muy cerquita del play off, con fichajes interesantes y una temporada muy regular", relata Josan González, quien no se fía de las dos últimas derrotas de su rival, "un accidente el día de Cartagena y dando la cara hasta el final contra el ElPozo".

Josan reconoce que el Zaragoza lo pondrá "muy difícil", pero ve a su equipo en una posición interesante para optar a la victoria. "Lo más importante de este partido creo que es el no dejarnos llevar por las cuentas, ni para arriba ni para abajo, y ser conscientes de que nosotros tenemos que centrarnos en el proceso presente, en mejorar cada día", resalta el pontanés, quien concluye que "al final, eso es lo que nos va a poner donde tenemos que estar".