La campeona del mundo de la ISA (International Surfing Association) y participante del Mundial El Salvador 2019, Esperanza Barreras; Quique Hurtado (campeón de SUP Race 2019 y participante del Mundial El Salvador 2019) o Fernando Pérez (miembro del equipo nacional de Stand Up Paddle), entre otros, han confirmado su asistencia a la primera cita de la Liga Fesurfing SUP Race Andalucía Costa del SUP 2021.

La Liga Fesurfing SUP Race Andalucía Costa del SUP 2021 no podía tener mejor comienzo esta nueva temporada 2021 que con una cita en el Lago de Andalucía, el próximo sábado 24 de abril. La Estación Náutica Lago de Andalucía y el centro de educación Alúa han preparado una espectacular remada, tanto para profesionales como para aquellos que acaban de empezar, en la que está considerada como una de las pruebas más espectaculares de este Campeonato de Paddle Surf. Para ello han contado con la colaboración de los ayuntamientos de Iznájar, Rute y Cuevas de San Marcos con el fin de que este recorrido descubra los lugares más bonitos y las estampas más impresionantes del también conocido Embalse de Iznájar.

Varios referentes de este deporte ya han confirmado su asistencia a esta cita, como Esperanza Barreras, Quique Hurtado, Fernando Pérez, Marina Navarro (dos veces campeona del Circuito Andaluz de SUP Race), Salva Mora (campeón en la categoría Élite Máster en el Circuito Mediterráneo SUP Race 2019), Antonio Morillo (subcampeón del Circuito Andaluz 2020), Majo Pellicer (siempre en el top 5 en la categoría Femenina del Circuito Mediterráneo SUP Race y en los campeonatos de España y ha participado en pruebas del Eurotour) o Lluis Cubero (muy activo en el Circuito Mediterráneo SUP Race), entre otros.

Con medidas de seguridad

Amantes del Paddle Surf se trasladarán desde distintos puntos de España como Canarias, Baleares o Valencia para participar en esta primera cita del Fesurfing SUP Race Andalucía Costa del SUP 2021 que se realizará en el enclave de la Playa de Valdearenas, con más de 1,5 km de orilla. De esta forma, se cumplirán las medidas de distancia social entre categorías al contar cada una de ellas con su propio espacio, además, de establecerse espacios seguros para el avituallamiento, la entrega de dorsales, la carga y descarga, aparcamiento, etc.

Las tablas de los corredores profesionales (categoría Élite) darán el pistoletazo de salida de esta jornada de SUP a las diez de la mañana. Por delante, once kilómetros en las tranquilas aguas del Embalse de Iznájar con dos metas volantes: una en la orilla de Rute y otra en la zona de Cuevas de San Marcos. Esta categoría será la única que remará entre los tres municipios diferentes (Iznájar, Rute y Cuevas de San Marcos) y dos provincias (Córdoba y Málaga) que baña este inmenso plano de agua interior.

Sin duda, una de las pruebas más esperadas será la Carrera Popular abierta para todos los públicos y todas las edades. Una carrera que contará con un recorrido de alrededor de 3 kilómetros que se realizarán desde la Playa de Valdearenas hasta el impresionante puente de Agromán que cruza el Embalse de Iznájar. Posteriormente será el turno de las promesas del Paddle Surf, categorías infantil y juvenil. Divididos en distintos grupos entre los 8 y los 16 años, realizarán circuitos adaptados a sus edades de entre los 0,25km hasta los 3km.

Dadas las circunstancias ante la crisis sanitaria de la covid-19, la organización ha elaborado un exhaustivo y riguroso protocolo de actuación. Por ello, el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento salvo cuando se esté compitiendo en el agua. Por otro lado, cada categoría contará con un número máximo de participantes, fijado en función de la normativa vigente.

Esta cita de Iznájar es el comienzo de la esperada Liga Fesurfing SUP Race Andalucía Costa del SUP 2021 que, además de esta jornada de competición en Córdoba, también contará con distintas pruebas en Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Huelva, repartidas hasta el mes de octubre. Esta Liga es en una de las competiciones más importantes del panorama deportivo de Paddle Surf.