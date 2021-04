El CD Ciudad de Lucena viene fuerte y no pretende aminorar la marcha. Los hombres de Dimas Carrasco, tras debutar con triunfo en Ceuta, pretenden asestar este miércoles un golpe de gracia al Xerez CD en el Municipal de La Juventud. El choque de la primera jornada, aplazado en su día debido a los casos positivos por covid-19 en los cordobeses, podría marcar un antes y un después en la carrera por el ascenso a la Segunda RFEF, ya que se medirán dos de los clubs con más posibilidades de adjudicarse una de las dos plazas.

Dos favoritos frente a frente

El bando lucentino demostró en el estadio José Martínez Pirri que el obligado parón competitivo no mermó sus capacidades. El 2-3 con el que vencieron a la AD Ceuta FC refrendó el discurso ofrecido desde hace meses tanto por la cúpula directiva como por el cuerpo técnico de la escuadra. Y es que la idea no es otra que subir a la nueva categoría del fútbol español para que la entidad siga su particular proceso de crecimiento. Los tantos de Michael Conejero, Juan Delgado -desde el punto de penalti- y Ala Araiza permitieron alcanzar la tercera posición con 43 puntos y un coeficiente de 2,0476. Además, hay que recordar que todavía tienen un duelo pendiente frente al Xerez Deportivo FC al notificar los azulinos positivos en sus filas -se jugará el miércoles 28 de abril-.

Eso sí, los datos y el rendimiento del bloque dirigido por Esteban Vigo obligan a tomar todas las precauciones posibles. Los jerezanos celebraron dos encuentros por el momento saldados ambos con victoria. La primera de ellas se produjo a domicilio ante el CD San Roque de Lepe, el líder del subgrupo B del Grupo 10, por 0-1 gracias al solitario gol de Lucas Correa en los compases finales. La buena imagen ofrecida en tierras onubenses continuó el pasado fin de semana con el Salerm Cosmetics Puente Genil FC. Los locales superaron a los de Diego Caro por 3-1 en un envite desnivelado durante el segundo acto. Pato aventajó al Xerez CD, pero Christian López igualó de falta antes del receso. Sin embargo, una pena máxima transformada por Ramón Verdú y la diana de Orihuela cerraron la tarde. Ahora mismo son los segundos con 41 puntos y un coeficiente de 2,0500 -solo superado por el 2,1053 del Xerez Deportivo FC-.

El precedente más reciente en el campeonato liguero data del 13 de octubre de 2019. Ese día, en la campaña 2019-20, el CD Ciudad de Lucena ganó por 0-2 al Xerez CD con los goles de Nacho Martínez y Erik Aguado. La cita se desarrolló en el Complejo Deportivo La Granja.

Fecha y hora: miércoles 21 de abril a las 20:00 horas.

Estadio: Municipal de La Juventud (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Árbitro: Fernando Lafuente Sánchez (colegio sevillano).

Altas y bajas: Santi Rosa podría regresar tras cumplir sanción, pero Michael Conejero se cae de la lista por la expulsión sufrida en Ceuta.

La clave: Fuera de casa pueden gestar el ascenso los celestes, aunque para ello deben corregir los desajustes vistos en Ceuta y perseverar en la faceta ofensiva.