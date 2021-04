La jugadora cordobesa Raquel Montoro ha vuelto a hacer historia en el voleibol provincial al proclamarse campeona de la Superliga con el CCO 7 Olímpico de Las Palmas. La cordobesa ha formado parte de un equipo que se ha impuesto en la final al Alcobendas en esta liga cuya denominación comercial actual es Liga Iberdrola. El conjunto canario sentenció la corona a su favor en el set de desempate del último partido de una serie celebrada a cuatro encuentros. El Olímpico necesitaba ganar dos de los primeros cuatro sets para ganar la liga o uno de los cuatro primeros para forzar el set de oro en este cuarto partido de la final. Tras perder por 3-1 en los cuatro sets iniciales, en la manga definitiva venció por 13-15, por lo que pudo festejar la victoria definitiva en la liga.

Montoro es la segunda cordobesa que gana la Superliga femenina de voleibol, gesta que ya logró la prieguense Rosa Pareja entre los años 1997 y 1999 cuando estaba en el conjunto juvenil del Tenerife Marichal y se encontraba vinculada al primer equipo. Montoro ha ido más lejos, pues ha ganado la liga con 18 años, formando parte de la primera plantilla e incluso entrando en las rotaciones de su equipo, pues en el tercer choque de la final logró 9 puntos.

Raquel Montoro es una jugadora formada en el colegio Salesianos que desde el 2015 forma parte de las selecciones nacionales de su categoría, pues estuvo cinco años entrenando con la selección nacional de menores. Además compitió con las selecciones sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18, llegando incluso a debutar con la absoluta el 9 de enero del 2019 en un partido del Preuropeo que España ganó por 3-0 a Letonia. Montoro llegó incluso en 2019 a disputar la fase final del Campeonato de Europa con la selección nacional absoluta.

Esta temporada fichó Raquel Montoro por el Olímpico de Las Palmas, un conjunto con el que ha disputado la segunda competición europea por clubs y logrado la segunda plaza en la Copa de la Reina, antes de proclamarse campeona de liga, un título que ha además ha sido el primero nacional absoluto de la historia de este club canario.

Una vez finalizada la liga, Raquel Montoro se incorporará a una concentración de la selección nacional absoluta que va a preparar su participación en el Preuropeo que disputará del 6 al 15 de mayo con Grecia, Austria y Noruega como rivales. En el grupo de España habrá dos plazas con derecho a disputar la fase final continental.