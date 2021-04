Antonio Blanco (Montalbán, Córdoba, 2000) tendrá marcado para siempre el partido de su estreno con el equipo de sus sueños. El centrocampista no olvidará nunca este domingo 18 de abril de 2021, la fecha de su debut oficial con el primer equipo del Real Madrid. El habilidoso medio del Castilla saltó al césped luciendo el dorsal 31 en el minuto 65 en sustitución de Rodrygo. A partir de ahora se inicia para él una nueva etapa. Lleva tiempo entrenando a las órdenes de Zidane y había intervenido en amistosos, además de ser convocado en la Copa del Rey y en algunos partidos de Liga. Le llegó el momento de salir del banquillo en un momento importante de la Liga. ¿Quién es este cordobés?

Su llegada a la élite

El Real Madrid volvió a los entrenamientos el pasado 31 de agosto con acento cordobés. Y es que entre los elegidos por el entrenador, Zidane, para arrancar la preparación del curso 20-21 estaba Antonio Blanco Conde. El natural de Montalbán se presentó en la Ciudad Deportiva Alfredo Di Stéfano teniendo como único objetivo convencer al técnico francés, una circunstancia que semanas más tarde se está produciendo. De hecho, existe la posibilidad de que el centrocampista permanezca en la entidad siendo el sustituto de Casemiro. Su buena colocación sobre el terreno de juego y la capacidad de mando son dos de las cualidades que llamaron la atención del galo.

Muy lejos parecen quedar los primeros pasos de Blanco sobre un terreno de juego. Los mismos se produjeron en su localidad natal antes de firmar en 2010 por el Séneca CF. Tres buenos años en el club rojinegro llamaron la atención de un Real Madrid que no dudó a la hora de incorporarlo en 2013. A partir de ese instante figuró en el Infantil A (13-14), Cadete B (14-15), Cadete A (15-16), Juvenil B (16-17), Juvenil A (17-19) y Castilla (19/20) convirtiéndose en una de las «perlas» de la cantera merengue.

Eurocampeón juvenil

El montalbeño, a buen seguro, recordará la fecha del 29 de abril de 2018. Aquel día se disputó la 36ª jornada del Grupo I de Segunda División B. El míster, Santiago Hernán Solari, decidió convocar al andaluz para el enfrentamiento del segundo equipo madridista contra el San Sebastián de los Reyes (1--1). Blanco, pese a no debutar, disfrutó de una experiencia con 17 años que poco después le resultaría habitual.

Su talento, capacidad de robo y anticipación, además del recorrido y sobriedad que aporta a la medular, sorprendió y encandiló a los diferentes técnicos que tuvo en la cantera madridista. Uno de ellos en el juvenil A fue José María Guti, reconocido exjugador del cuadro madrileño y que hace pocas fechas estuvo en el banquillo de la UD Almería. Con él sumó un total de 28 encuentros -16 de titular- en la 17-18, unos números que irían a más -26 encuentros saliendo de inicio en 24- a partir de la 18-19 bajo el mando de Dani Poyatos.

El nivel demostrado en el Grupo 5 de División de Honor le permitió ganarse la confianza de Raúl González Blanco, historia de la escuadra capitalina que comandó al Castilla a partir de 2019. Blanco, de estsa manera, saltó a la categoría de bronce nacional como uno de los insustituibles del once. Cabe reseñar que hasta el parón competitivo causado por el covid-19, el medio jugó 23 envites y materializó un gol contra el Coruxo FC. Ese compromiso, celebrado el 7 de marzo, fue el último que por el momento celebró el equipo con carácter oficial.

El montalbeño, sin embargo, no cerró su participación aquel día previo al Estado de Alarma, ya que fue de los elegidos por Raúl para formar parte del desenlace de la UEFA Youth League a mediados de agosto. El madrid, en el Colovray Stadium de Yon (Suiza), dejó por el camino a la Juventus de Turín (3-1), Inter de Milán (3-0) y Salzburgo (2-1), para medirse en la final al Benfica portugués. El emocionante duelo decisivo por el cetro europeo cayó del lado español por 3-2, otro título más que Blanco se apuntó a su palmarés y siendo, además, uno de los mejores jugadores.

También en la selección

El perfil del cordobés no solo se ajustó a la perfección en el sistema de juego del Real Madrid. La selección española siempre estuvo al tanto de sus avances, tanto que hizo historia en los combinados sub-17 y sub-19, con dos títulos europeos y un subcampeonato mundial. España, el 3 de mayo de 2017, alzó el telón del Europeo sub-17 de Croacia venciendo 3--2 a Turquía. Días más tarde también derrotó a Italia (3--1) y empató con la anfitriona (1--1). En la final se enfrentó a Inglaterra (2--2/4--1) y los hispanos se llevaron el trofeo desde los once metros. Cinco meses más tarde no pudieron sellar el Mundial sub-17 de la India. Pasaron como segundos del Grupo D. Inglaterra se vengó y goleó 5--2 al plantel de un Blanco que figuró desde el comienzo.

El verano pasado, en Armenia, confirmó su evolución internacional con la sub-19 en el campeonato europeo. Portugal y España centraron la atención de todos los presentes tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias. Los lusos acabaron por encima de los españoles en el Grupo A aunque igualados a 7 puntos. Por ello, la rojita apeó a Francia por penaltis (0--0/4--3) para reencontrarse con los portugueses en el último partido. El doblete de Ferrán Torres inclinó la balanza hacia nuestro país para añadir un nuevo éxito.

El presente y, sobre todo, el futuro de la zona de medios del Real Madrid tiene como protagonista indiscutible a Antonio Blanco.