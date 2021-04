La competición avanza para los representantes cordobeses en Tercera División. El Salerm Cosmetics Puente Genil, en la fase de ascenso a la Segunda RFEF, deberá visitar a un Xerez CD al alza. En este tramo competitivo hará su debut el CD Ciudad de Lucena tras las circunstancias adversas causadas por el covid-19. Lo hará también a domicilio con la AD Ceuta FC. El Córdoba CF B y el CD Pozoblanco, en la fase por el play off de ascenso, jugarán lejos de la provincia ante la UD Los Barrios y el CD Rota, respectivamente.

FASE DE ASCENSO

AD CEUTA FC-CD CIUDAD DE LUCENA

El conjunto celeste se estrena en la nueva fase después de vivir un inicio rocambolesco causado por el covid-19. Durante la primera jornada no pudieron competir debido a varios casos positivos en sus filas y, en la segunda, fue su rival -el Xerez Deportivo FC- quien notificó esta circunstancia. Por ello, una vez que todos los jugadores dieron negativo y están en condiciones de sumar, el equipo de Dimas Carrasco arrancará ante la AD Ceuta FC su camino hacia la Segunda RFEF. Las ganas y la ilusión permanecen intactas en un club que, en este momento, está tercero con 40 puntos (coeficiente de 2). Eso sí, solo el Salerm Cosmetics Puente Genil, el CD San Roque de Lepe y los ceutíes celebraron todos sus encuentros, algo que distorsiona la tabla clasificatoria.

Los pasos iniciales de los lucentinos no serán para nada sencillos. Esperará el domingo, en el José Martínez Pirri -el Alfonso Murube se encuentra en obras-, una escuadra de José Juan Romero lanzada. Los africanos ganaron al Lepe (2-0) y rescataron un punto en el Manuel Polinario (1-1) prácticamente en el tiempo de descuento. Son quintos con 33 puntos (coeficiente de 1,6500), aunque los caballas van a más. El curso pasado ya vencieron por 1-0 con el gol de Willy en la recta final.

Fecha y hora: domingo 18 de abril a las 12:00 horas.

Estadio: José Martínez Pirri (Ceuta).

Árbitro: José Manuel Viñolo Payán (colegio sevillano).

Altas y bajas: Dimas Carrasco, en sala de prensa, confirmó la baja por sanción de Santi Rosa. Además, subrayó que los hombres que viajaron a La Palma del Condado en la última jornada liguera serían los elegidos para emprender la aventura de esta fase.

La clave: Retomar la competición tras las circunstancias adversas será vital en el Ciudad de Lucena. La presión de los ceutíes en su feudo habrá que frenarla para no caer en su fútbol.

XEREZ CD-SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC

No están teniendo fortuna los de Diego Caro en lo que se lleva del nuevo tramo competitivo. Si en el Municipal de Chapín merecieron un tanteador diferente contra el Xerez Deportivo FC -cayeron por 2-1 ante los locales-, el palo recibido en la jornada intersemanal frente a la AD Ceuta FC puede marcar el devenir de las siguientes citas. Y es que el gol en propia puerta de Antonio Carmona al desviar un tiro de Hinojosa estableció el reparto de puntos contra los ceutíes (1-1). El margen de error en los rojinegros es mínimo, ya que están en el último escalón con 34 puntos (coeficiente de 1,5455) si quieren ascender de forma directa.

Este domingo volverán a Jerez de la Frontera para verse las caras con el otro equipo de la ciudad, el histórico Xerez CD de Esteban Vigo. Los azulinos, que no jugaron su primer partido debido a los casos positivos por covid-19 en Lucena, empezaron a lo grande asaltando el estadio Ciudad de Lepe (0-1) para situarse en el cuarto lugar con 38 puntos (coeficiente de 2). El 1 de diciembre de 2019, en el Complejo Deportivo La Granja, ambos clubs empataron sin goles. En esta ocasión se medirán en el Municipal La Juventud.

Aquí os dejamos a nuestros guerreros preparando el gran partido del domingo de fase de ascenso 🏋️

🎥 Pepe Chía pic.twitter.com/LnYS5MdHJU — Salerm Puente Genil (@SalermPG) 16 de abril de 2021

Fecha y hora: domingo 18 de abril a las 18:30 horas.

Estadio: Municipal La Juventud (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Árbitro: Alejandro Cruz Navarro (colegio sevillano).

Altas y bajas: El míster recupera a Jesús Núñez y Migue García después de cumplir su partido de sanción. Por ese motivo perderán a Iván Henares mientras se espera por Joseca, tocado ante el Ceuta.

La clave: Los resultados están condenando a los pontaneses. De hecho, necesitan vencer prácticamente los cuatro duelos que restan para tener opciones reales de ascenso directo. La moral de los locales, por las nubes.

FASE POR EL PLAY OFF

CD ROTA-CD POZOBLANCO

Agónico pero clave triunfo de los vallesanos contra el Club Atlético Antoniano. Joel Armengol avanzó a los anfitriones en el Municipal, aunque los lebrijanos firmaron las tablas a renglón seguido. Cuando parecía que el reparto de puntos iba a hacerse efectivo, Álvaro Morillo desniveló la balanza en favor de un CD Pozoblanco que se recuperó de su derrota ante la UD Los Barrios (3-2). Los de Emilio Fajardo -dirigidos por Fran del Villar a causa de la sanción al míster alicantino- son terceros con 30 puntos (coeficiente de 1,3636) y buscarán una nueva victoria este domingo en la provincia de Cádiz.

Les aguarda en el Municipal Navarro Flores el CD Rota de Paco Peña. Los gaditanos sucumbieron claramente frente al Córdoba CF B en El Arcángel después del doblete de Diego Domínguez y el tanto de Ale Marín. Esa derrota, además del empate cosechado contra el CD Utrera (0-0), hace que estén penúltimos con 23 puntos (coeficiente de 1,1500). Deben ganar para tener alguna esperanza de alcanzar los dos primeros puestos, algo que ya hicieron el 16 de febrero de 2020 ante los pedrocheños por 1-0 -gol de Iván-.

Que manera de sufrir, pero sobre todo que manera de TRABAJAR Y LUCHAR hasta el final!! @AntonioSillero1 te lo mereces como nadie compañero!! @a8morillo estas loco pequeño jugón 🎩🎩⚽️⚽️ @C_DPozoblanco pic.twitter.com/MBPeDJZCqK — Javi Dela (@JaviDela1) 14 de abril de 2021

Fecha y hora: domingo 18 de abril a las 12:00 horas.

Estadio: Municipal Navarro Flores (Rota, Cádiz).

TV: RFAFTV.

Árbitro: José Antonio Gutiérrez Pérez (colegio malagueño).

Altas y bajas: A la espera de las últimas sesiones de trabajo, el cuadro pozoalbense está pendiente de hombres como Rafa Santacruz, Rubén Sánchez, Ángel Iniesta, Adri Delgado o Medina.

La clave: Pese a las bajas, el equipo de Fajardo crece a medida que avanza la competición. Conseguir un resultado positivo fuera de casa daría un plus a un equipo que cree en sus posibilidades.

UD LOS BARRIOS-CÓRDOBA CF B

Los calificativos se agotan para el filial blanquiverde. Los de Germán Crespo golearon sin conceder tregua alguna al CD Rota en El Arcángel merced a las dianas de Diego Domínguez -por partida doble- y Ale Marín (3-0). El técnico granadino recuperó para la segunda contienda a hombres importantes como Álex Meléndez, Ricardo Visus o Álex Marcelo. Los tres fueron titulares durante la segunda victoria de esta fase, aunque el equipo demostró en Lebrija frente al Club Atlético Antoniano que existen recambios de garantías en todas las posiciones (1-4). Líderes con 36 puntos (coeficiente de 1,6364), los cordobesistas marcan ventaja respecto al tercero y no quieren ni pensar en que el Córdoba CF no logre su ascenso a la Primera RFEF. De no hacerlo, sería imposible que el B pugnara por subir a la Segunda RFEF, ya que en ella militaría el primer equipo.

La siguiente salida para los de Crespo se producirá en Los Barrios. El bando de Juan Antonio Keko Rosano perdió en Utrera (2-0), por lo que su gran victoria el fin de semana anterior ante el CD Pozoblanco (3-2) no tuvo continuidad. Pese a ello figuran en la cuarta plaza con 27 puntos (coeficiente de 1,3500) y esperarán a las opciones que se abran durante el futuro. La temporada 2019-20 cayeron por 0-2 con el filial cordobés. Crespo y Antonio Moyano marcaron en el estadio San Rafael dando una de las pocas alegrias a los de Diego Delgado.

Fecha y hora: domingo 18 de abril a las 18:00 horas.

Estadio: San Rafael (Los Barrios, Cádiz).

TV: RFAFTV.

Árbitro: Óscar José Avilés Hernández (colegio hispalense).

Altas y bajas: Javi Romero podría estar disponible para competir el puesto a Juliaan Laverge. Álex Meléndez acabó con molestias y es duda. Tellado e Iván Navarro causarán baja mientras que se esperará a la convocatoria del primer equipo para saber si hombres como Ricardo Visus, Antonio Moyano o Diego Domínguez están en la misma.

La clave: La posible ausencia de su goleador, Diego Domínguez, para viajar a Cádiz con el primer equipo deja la responsabilidad del gol en la figura de Felipe Veloso. El filial sabe combatir pese a las bajas.