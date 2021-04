Que el Córdoba Futsal ha progresado en las últimas semanas es un hecho innegable. Lo avalan los marcadores y las sensaciones en la cancha, que dibujan a una formación cohesionada, seria y plenamente consciente de sus fortalezas y debilidades. Le mueven algo más que las ganas. El conjunto blanquiverde ha dejado los puestos de descenso a siete puntos de distancia y ahora quiere poner aire con respecto a la posición de play out, que tiene a cuatro puntos. Su pretensión es agarrar cuanto antes los puntos necesarios para certificar su permanencia en Primera División, en lo que supondría uno de los mayores éxitos en la historia del deporte cordobés dadas las circunstancias.

"Los tres puntos eran muy necesarios para mantener las ganas de seguir creciendo y mejorando", recalca Josan González, entrenador cordobesista, a propósito de la victoria lograda ante el BeSoccer UMA Antequera el fin de semana pasado en el Palacio de Deportes Vista Alegre. A ese recinto regresará este sábado (19.30 horas, Onda Mezquita, LaLiga Sports) el cuadro cordobés para cruzarse con un adversario de perfil distinto: el Viña Albali Valdepeñas. "Es un equipo que se caracteriza por ser muy vertical, por hacer muchísimo daño con el balón. Tiene jugadores que ofensivamente marcan la diferencia, con una pegada enorme", advierte Josan.

El Córdoba ha conquistado los tres puntos en sus tres comparecencias más recientes al calor del hogar, con 400 o 200 espectadores según marcara la normativa. Este sábado también habrá aforo mínimo -todo el papel se vendió en horas- para abordar el desafío ante un Valdepeñas que "no está tan bien como el año pasado, pero son un equipo de play off, con dos internacionales absolutos, más Edu que va con Portugal".

"Están plagados de buenos jugadores y por eso preveo un partido muy duro, aunque también vamos a tener nuestras opciones sobre todo si seguimos siendo fieles a lo que venimos haciendo en este periodo de pretemporada. Tenemos que seguir con nuestros factores de rendimiento y nuestro plan de partido", dice Josan a modo de receta.

En el ambiente flota cierto deseo de revancha. En el partido de la primera vuelta, el Córdoba Futsal no encontró ni un resquicio para dañar al Viña Albali en su pabellón Virgen de la Cabeza. "Allí empezamos igualados, pero en el ecuador del primer tiempo cambió todo y nos metimos en el descanso con un 3-0 en contra y ya fuimos a remolque todo el partido", recuerda González, quien admite que se les puso "bastante feo", porque "llegamos a ir perdiendo 7-1", pero con el portero jugador "nos metimos y quedamos 7-4". "Esperemos que esta vez sea muy diferente y que hagamos las cosas bien para merecer una victoria", apostilla.