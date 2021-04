El Córdoba CF B consiguió su segundo triunfo frente al CD Rota en la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF. El 3-0 fraguado en El Arcángel tuvo a Diego Domínguez como el principal protagonista del compromiso. El delantero, demostrando sus cualidades, hizo su particular doblete antes del receso. Ale Marín, ya en el tiempo de descuento, hizo el definitivo tercer gol.

La convocatoria del míster blanquiverde presentó varias novedades relevantes que directamente entraron en el once inicial -véase Ricardo Visus o Álex Marcelo, citados en la última jornada con el primer equipo-. Además, otro retorno en el costado izquierdo de la defensa fue el de Álex Meléndez, quien ya cumplió ciclo de amonestaciones. Juliaan Laverge, debido a las molestias de Javi Romero, repitió bajo palos. El choque lo presenció el consejero delegado del club, Javier González Calvo, el cual arropó a los miembros del filial desde media hora antes del comienzo. También estuvieron el técnico del Córdoba CF, Pablo Alfaro, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, y el asesor deportivo y director general, Miguel Valenzuela.

Las primeras aproximaciones llevaron la firma de los anfitriones. Álex Marcelo, cumplido el minuto 5, intentó conectar por dentro con Ale Marín, aunque el habilidoso extremo no consiguió controlar el esférico dentro del área. La presión cordobesista no concedía prácticamente oportunidades a los roteños. De hecho, una recuperación de Álex Marcelo, apoyándose en Diego Domínguez, la culminó el centrocampista en un chut que atajó Manu López. Otra buena intervención del arquero visitante se gestó en el 13 desviando a córner un lanzamiento de Ale Marín. Lo único claro es que solo había un equipo sobre el verde y el gol era cuestión de tiempo.

Diego Domínguez, un goleador nato

Dicho y hecho. Diego Domínguez, justo cuando se alcanzaba el cuarto de hora, empujó a la red un servicio de Fran Núñez por el costado derecho. Sin tiempo para destejar el tanto, Marcelo nuevamente rozó el tanto mediante un tiro de falta que se perdió por poco. Los de Paco Peña procuraron salir de su campo para buscar el empate, pero ninguna acometida inquietaba a Laverge. Además, cualquier llegada del Córdoba B atisbaba el 2-0, cosa que ocurrió en el 28 en las botas de Domínguez. El máximo artillero recibió la asistencia de Ale Marín y, de tiro cruzado, superó al meta gaditano encarrilando la situación.

No obstante, la desconcentración podría dar alas al CD Rota. En el 33, un error de Marcelo cerca del área, no lo aprovechó Ramón quedándose en el mano a mano frente a un acertado Laverge. Los de Crespo reaccionaron y marraron el tercero acto seguido. Puga, por el carril zurdo, centró hacia un Domínguez que esta vez no halló la red adversaria por la buena parada de Manu López.

Ale Marín cierra el duelo

El segundo tiempo no cambió el sino del envite. Es más, a los pocos segundos de iniciarse la actividad, Carlos Puga estrelló en el palo otra ocasión blanquiverde. El nivel sí bajó poco después permitiendo a Zequi y a Luis Lara disponer de dos acciones importante en los . Pese a ello, otra vez Laverge evitó que el Rota se metiera en el duelo. El míster local, entonces, movió ficha dando entrada a Migue Gómez y Felipe Veloso, lo que hizo retrasar al lateral derecho a Puga y colocar en el izquierdo a Núñez. Los azules, mucho mejor que en la primera parte, presentaron batalla con otro tiro de Lara que detuvo abajo el arquero belga.

Hasta el 80 no aparecieron en funciones atacantes los cordobesistas y ya con la lluvia acompañando a los jugadores. Marín, después de un pase de Marcelo, no centró su chut a puerta. En el descuento, con una escuadra roteña tocada, el hispalense sí batió a Manu López cerrando la tarde con el 3-0. El filial cordobés seguirá en la primera plaza con 36 puntos y un coeficiente de 1,636. El próximo domingo viajarán a Los Barrios.

Ficha técnica:

3 -Córdoba B: Juliaan, Fran Núñez, Álex Sánchez, Ricardo Visus, Álex Meléndez (Felipe Veloso, 60'), Diego García (Migue Gómez, 60'), Álex Marcelo (Feria, 86'), Antonio Moyano, Carlos Puga (Guti, 86'), Ale Marín y Diego Domínguez (Fran Gómez, 71').

0 -Rota: Manu López, Guille (Luis Lara, 56'), Paco Borrego, Tete, Eloy, Parra (Del Río, 56'), Orihuela (Jorge Herrero, 56'), Alberto Heredia, Manu Heredia (Juanlu, 87'), Zequi y Ramón (Marchena, 83').

Goles: 1-0 (15') Diego Domínguez. 2-0 (28') Diego Domínguez. 3-0 (90') Ale Marín.

Árbitro: Javier Fernández Rodríguez (colegio granadino) amonestó con cartulina amarilla a Felipe Veloso en los locales y a Jorge Herrero en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada en la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF disputado en El Arcángel ante 200 espectadores.