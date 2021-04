El tiro olímpico provincial cuenta con una nueva promesa. Se trata de Noelia Pontes Villarrubia, una tiradora de 14 años que ha venido destacando en las últimas temporadas. Su mayor éxito llegó recientemente en el Campeonato de España promesa de Las Gabias. En el campo de tiro en el que entrena Fátima Gálvez habitualmente, Pontes logró el título nacional en la categoría juvenil femenina de foso olímpico de tiro al plato, la misma modalidad que practica la baenense olímpica.

La cordobesa inició la competición ganando la fase preliminar con 97 platos rotos sobre un total de 125, siendo segunda la manchega África Baena (89) y tercera la catalana Thais García (61). Las dos primeras pasaron a la final y allí se impuso Pontes a Baena.

Noelia Pontes fue anteriormente campeona provincial y andaluza de su categoría, demostrando que tiene un excelente futuro por delante.

La joven es una estudiante de tercero de ESO del colegio Jesús Nazareno. Es la mayor de dos hermanas y sus padres son su principal apoyo en estos momentos.

La tiradora ha respondido a unas preguntas tras proclamarse campeona:

-¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del tiro olímpico?

-Desde siempre me he ido a cazar con mi padre. Un día me que fuera a entrenar a La Carlota el tiro al plato y desde ese momento, me gustó tanto, que decidí dedicarme a ello.

-¿Cuánto tiempo le dedica a este deporte?

-Voy dos días a la semana y tiro cuatro series de media.

-¿Cómo ha conseguido estos títulos tan pronto?

-Con suerte (risas), buena cabeza y puntería.

-¿Qué te dicen Fátima Gálvez y Francisca Muñoz?

-Son dos de mis ídolos. Sería ideal llegar a su nivel. Mi reto es conseguir llegar a las Olimpiadas.

-¿Qué mensaje le envíaría a las chicas que muchas veces no se atreven a realizar esta actividad?

-Que se animen porque nos lo pasamos muy bien y que no tengan miedo.

-¿Tiene patrocinador?

-Es un deporte muy costoso, por lo que si me pudiera ayudar algún patrocinador, todo se agradece.

-¿Qué se requiere en este deporte?

-Sobre todo que no se te vaya la cabeza. Hay que estar muy atenta, concentrada y tener precisión.