La escuadra de Diego Caro, todavía con el subidón tras lo ocurrido en la última jornada del campeonato regular, afronta el sueño del ascenso de categoría ante uno de los favoritos del subgrupo. La victoria por 1-0 frente al Sevilla FC C y la sorprendente derrota del Córdoba CF B en el Municipal de Pozoblanco (2-3) abrió de par en par una opción para el Salerm Puente Genil que parecía muy lejana debido al rendimiento rojillo en los últimos meses. Cabe recordar que, pese a no caer desde el 27 de febrero en Lepe (1-0), los pontanos habían concedido demasiados puntos a través de empates. Todo ello se solventó merced a las tres victorias en los últimos cuatro duelos -CD Gerena (2-1), CD Ciudad de Lucena (0-1) y Sevilla FC C (1-0)-, lo que concedió el tercer puesto en el subgrupo B con 33 puntos (coeficiente de 1,650).

El sábado, en el emblemático estadio de Chapín, el Xerez Deportivo FC de José Manuel Pérez Herrera esperará a los cordobeses. Los azulinos acabaron en la primera posición dentro del subgrupo A con 37 puntos (coeficiente de 2,0556). Solo fueron derrotados en tres ocasiones -dos en casa- durante el primer tramo competitivo. De hecho, los jerezanos no pierden desde 2020, concretamente el 5 de diciembre, frente al CA Antoniano (0-1). A partir de entonces ganaron nueve encuentros e igualaron dos para firmar una carta de presentación más que destacada.

El precedente más cercano entre ambos clubs se produjo en el pasado mes de septiembre. Los cuartos de final de la Copa RFAF presentó una eliminatoria que se llevaron los gaditanos después de empatar a dos en el Manuel Polinario y vencer en la vuelta por 2-1.

Fecha y hora: sábado 10 de abril a las 18:30 horas.

Estadio: Municipal de Chapín (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Árbitro: Alejandro Ferrera Macías (colegio onubense).

Altas y bajas: Caro, en principio, cuenta con toda su plantilla tras recuperar al centrocampista Germán Rodríguez.

La clave: Plantear dudas a los azulinos será la base para conseguir algo positivo de Chapín. El Puente Genil también arriba en dinámica ascendente, con la moral por las nubes y sin nada que perder.