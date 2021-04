Las dos caras de una misma moneda se vieron en el Municipal. En el CD Pozoblanco nadie habría soñado con un partido así. Nadie fue tan osado como para presagiar tanta felicidad blanca. Por otro lado estaba un Córdoba B que ni en la peor de sus pesadillas hubiera imaginado un desenlace así, tan negativo. Ganaba 0-2 el equipo de Crespo a falta de diecisiete minutos para el final y el Puente Genil empataba ante el Sevilla C. Fue a partir de ahí cuando se originó la locura. Mori, que había entrado minutos antes, marcaba el 1-2 y metía a su equipo en el partido.

Faltaban dos goles, pero el Pozoblanco contaba con una afición que los llevó en volandas. Tres minutos después, a la salida de un córner, marcaba Zara e igualaba la contienda. Ya no había marcha atrás. El Córdoba se tenía que lanzar también a por la victoria pues, por entonces, el Puente Genil había marcado al Sevilla. Y pasó lo que nadie imaginaba: una remontada histórica que quedará ardiendo en la memoria de la afición pozoalbense.

Un saque de esquina favorable al Córdoba es sacado en corto para el centro de Meléndez, el único que no había subido al remate, ya que el meta Javi Romero estaba en el área pozoalbense. O marcaba el Córdoba o el rechace quedaría para el Pozoblanco, que tendría la portería vacía para marcar. Así sucedió. El balón le cayó a Brian, que se recorrió todo el campo con la pelota para marcar a placer el definitivo 3-2.

Saltaron suplentes, banquillos, utileros... Todos festejando el gol que le daba la permanencia al Pozoblanco y le hace soñar con algo más, dejando al Córdoba sin opciones. No obstante, Dela sacaría bajo palos en el último instante un balón en la misma raya de gol. Dela cortó el cable de bomba en el último segundo. Con el pitido final, los jugadores se abrazaron en el centro del campo y gozaron como hacía tiempo. La grandeza de una remontada que acabó con el sufrimiento del equipo desde que llegó a Tercera. La clave es que el Pozoblanco siempre tuvo fe y el Córdoba con el 0-2 pensó que lo tenía todo hecho.

Sólo les valía la victoria

El fútbol es maravilloso cuando no se puede especular nunca. A los dos equipos solo les valía la victoria y por eso se lanzaron a un ataque feroz. El Córdoba comenzó el partido teniendo la posesión y llegando. Álex Marín fue el primero en asomarse al área blanca. Sin embargo, no sería hasta el minuto doce cuando marcó en un saque de esquina de Luismi que le llegó a Álex Sánchez, cuyo lanzamiento fue repelido por la zaga vallesana dejando el balón muerto a Álex Marín, que en esta ocasión no perdonaría. Su tiro a media altura se coló en la portería.

El gol cayó como un jarro de agua fría al Pozoblanco, que pasó por sus peores momentos. Luismi fue el siguiente en aparecer por el área pozoalbense y posteriormente Moyano, quien cayó en el área cuando se disponía a tirar. A la media hora, el partido cambió. Carlos Moreno conectó un cabezazo con el que Javi Romero tuvo que emplearse a fondo. Instantes después sería León quien pondría un balón a Zara, cuyo remate fue sacado abajo por Javi Romero. El acoso no pararía hasta el final de la primera parte. Migue Sánchez, de cabeza, mandó al palo y Joel, de volea, a punto estuvo de empatar el duelo. Se llegó con 0-1 al descanso para una segunda mitad explosiva.

De nuevo Álex Marín, con la ayuda de Rafa, haría el 0-2. Parecía hecho pero el Pozoblanco de Fajardo supo levantarse y, otra vez más, sanar sus heridas dando la vuelta a un marcador que parecía imposible. Antes de empezar con los goles de la hazaña, el Pozoblanco tuvo hasta cinco claras ocasiones. Zara, con dos claras, David España con otras dos y Mori estuvieron a punto de batir a Javi Romero. Se sabía que un gol lo cambiaría todo. Y eso sucedió. El gol de Mori hizo creer al Pozoblanco y dudar a un Córdoba que jugó muy peligrosamente el final del encuentro: muy metido atrás y con muchos errores.

Fajardo festejó la victoria de los suyos. Fuerza, moral, intensidad y estrategia. Valores que ha sabido transmitir a su grupo. Varió el sistema y la entrada de Mori y Brian volvió locos a todos. Unos suplentes orgullosos y decisivos. Fajardo es de esos técnicos que sabe leer los partidos como nadie. La desolación del Córdoba fue mayúscula. Se le fue el partido en diecisiete minutos, donde recibieron tres goles.

Ficha técnica:

3 -CD Pozoblanco: Dela, Cancelo (Márquez, m. 87), Rafa, Rafa Ariza, Luis Fraiz (Troyano, m. 56), Carlos Moreno (Brian, m. 56), Joel, Migue Sánchez (Valentín, m. 68), León (Mori, m. 68), David España y Zara.

2 -Córdoba B: Javi Romero, Núñez, Álex Sánchez, Guti, Álex Meléndez, Antonio Moyano, Álex Marcelo (Juan Ignacio, m. 88), Puga (Diego García, m. 78), Luismi, Ale Marín (Del Río, m. 88) y Diego Domínguez.

Árbitro: Salinero González, de Sevilla. Amarilla a los locales Rafa, Valentín, Zara y David España; y a los visitantes Álex, Meléndez, Guti y Javi Romero y al segundo entrenador Andrés Armada. Expulsó en el minuto 89 por doble amarilla al local Joel.

Goles: 0-1, m. 12: Álex Marín. 0-2, m. 53: Álex Marín. 1-2, m. 73: Mori. 2-2, m. 76: Zara. 3-2, m. 89: Brian.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de liga del grupo 10 B de Tercera División disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 400 espectadores.