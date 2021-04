El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, ha dedicado el título de la Copa del Rey a todas las personas que, debido a la pandemia de la covid-19, no han podido acompañar al equipo en el estadio sevillano de la Cartuja.

Oyarzabal, con lágrimas en los ojos, ha celebrado que la Real haya podido dedicar el título a todas las personas que han sufrido en este año de pandemia. "Dar esto a todos ellos es lo mejor que podíamos hacer", ha dicho al finalizar el choque.

"Esto es para todos, para mi familia, para mis amigos, para todos los realzales", ha enfatizado.

"Os quiero mucho a todos, somos campeones y lo vamos a celebrar algún día todos juntos sin ninguna duda", ha abundado.

Sobre el penalti que ha dado el título a la Real Sociedad, Oyarzabal ha dicho que "tenía claro lo que iba a hacer" y "confiaba" en sí mismo, lo mismo que sus compañeros, por lo que no ha dudado en lanzarlo.

Marcelino, "muy triste"

Por su parte, Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, confesó sentirse "muy triste" tras perder frente a la Real Sociedad, a la que felicitó por ganar el título "merecidamente", y lamentó que la "mayor frustración" que les deja el encuentro es "no haber sido nosotros mismos".

"Creo que no fuimos nosotros mismos y cuando te alejas de tu versión puede suceder esto. Que el rival, en una acción puntual, aunque en el cómputo general merecidamente, gana un título. Hay que felicitar a la Real y con calma analizar lo que debemos mejorar porque dentro de 15 día tenemos otra opción", reflexionó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Para el técnico asturiano "el gran problema" que tuvo el Athletic fue la "excesiva responsabilidad y obligación por ganar este partido" porque "lo principal que estaba en la cabeza" de sus futbolistas "era hacerlo por su afición" y "darle esa satisfacción que todos sabemos lo que significaba".

"Creo que nos ha jugado una muy mala pasada. Nos hemos alejado mucho de nuestra mejor versión y también de lo que somos. Hay que analizarlo con pausa, pero también lo más rápidamente posible, y ver en que nos hemos equivocado para ofrecer soluciones a un grupo que hoy esta hundido, pero que debe levantarse enseguida", explicó.

Marcelino incidió en que "emocionalmente" el Athletic no estuvo "a ese nivel de alegría" necesario para "disfrutar" de lo que estaba en juego y expresar su "máxima capacidad".

"Los dos equipos pisamos el área parecido y en eso hubo gran similitud porque la Real generó también muy pocas ocasiones, pero eso no nos consuela. Defensivamente estuvimos ordenados, pero hay que tener más creatividad, más profundidad y más llegada. El fútbol se decide por mínimos detalles y en esos detalles la Real ha sido superior a nosotros", admitió.

Reconoció también que el "gran problema" a nivel de juego fue "con balón" porque tuvieron "más miedo a perderlo que intención de jugarlo" y, de esa manera, no lograron salir "de ese círculo vicioso negativo". "No estuvimos dinámicos. Nos costó crear, combinar, ganar duelos... No tuvimos un buen partido. El rival con sus armas nos superó y hay que felicitarlo", incidió.