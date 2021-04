El CD Ciudad de Lucena venció su último partido de la temporada regular por 1-2 frente a La Palma CF. Los hombres de Dimas Carrasco se fueron con ventaja al receso merced al tanto de penalti convertido por Nacho Fernández. La roja a Santi Rosa, en la segunda parte, permitió que Mazin hiiera el 1-1. No obstante, Chucky hizo el definitivo 1-2 que permite a los lucentinos acceder a la siguiente fase con 40 puntos como segundo del subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División.

Los celestes fueron a territorio onubense a por la victoria, una circunstancia que quedó de manifiesto desde el comienzo del choque. Y es que los tres puntos resultarían vitales para la siguiente fase de ascenso a la futura Segunda División RFEF, un nuevo tramo donde se arrastrará lo cosechado en la temporada regular. No obstante, la intensidad de los minutos iniciales también arrojó a un insistente La Palma CF que no quería dejarse llevar sobre el verde.

Carrasco, cuando todavía no se había cumplido el cuarto de hora, tuvo que tirar de Santi Rosa por Alan Araiza. La variación no propició que los cordobeses se hicieran con el absoluto control de la contienda, ya que el cuadro rojiblanco, pese a estar en el último puesto del subgrupo B, necesitaba cosechar un buen tanteador en el Polideportivo Municipal Nuevo La Palma -donde no había ganado en todo el curso, empató cuatro encuentros y perdió los cinco restantes-. De hecho, a ambos equipos se les anularon jugadas que acabaron en gol en las botas de Nacho Fernández y Galleti.

En el minuto 39 se produjo una acción que modificó el horizonte competitivo. El colegiado Ordóñez Martín señaló penalti a favor del CD Ciudad de Lucena que se encargó de transformar Nacho Fernández. La diana sirvió para que los visitantes se marcharan con ventaja hacia los vestuarios después de un primer acto competido aunque sin la tensión vivida en otros escenarios de la jornada dominical.

Chucky, un gol vital

El segundo tiempo presentó una engañosa tranquilidad donde los de Lucena se mostraron seguros. Pese a ello, la expulsión de Santi Rosa a 20 minutos de la conclusión metió de lleno a los palmerinos. De hecho, en el 77, los de Mario Rodríguez igualaron el choque por medio del atacante Mazin. La alegría de los anfitriones duró apenas un suspiro, lo que tardó el zaguero Chucky en alojar en la meta de Juan Corrales el segundo a favor de los de Carrasco.

La entidad lucentina llegará a la siguiente fase para la Segunda División RFEF con 40 puntos. Sus próximos rivales serán el Xerez Deportivo FC (37), el Xerez CD (35) y la AD Ceuta FC (29). Hay que recordar que se tendrá que efectuar el coeficiente porque en el subgrupo B había un club más que en subgrupo A. El objetivo estará en alcanzar una de las dos primeras posiciones que certifiquen el ascenso.

Ficha técnica:

1 -La Palma: Juan Corrales, Juan Becken, Diego Domínguez, Alberto, Carlos Martínez (Mazin, 75'), Pablo García (Segura, 66'), Iraola (Manu Calle, 46'), Álvaro, Cruzado (Manolo Suárez, 66'), Galleti y Nené (Benji, 82').

2 -Ciudad de Lucena: Adri Soto, Toni Pérez (Marcos Pérez, 46'), Pablo Gallardo, Chucky, Zurdo (Guille Roldán, 75'), Adrián Ruiz (Víctor Morillo, 75'), Michael Conejero, Mario Ruiz (Álvaro Pérez, 54'), Nacho Fernández, Alan Araiza (Santi Rosa, 11') y Juan Delgado.

Goles: 0-1 (40') Nacho Fernández. 1-1 (77') Mazin. 1-2 (80') Chucky.

Árbitro: Jorge Ordóñez Martín (colegio sevillano). Amonestó con cartulina amarilla a Mario Rodríguez, Manu Cruzado, Iraola, Nené, Galleti, Manolo Suárez y Alberto Sánchez en los locales y a Toni Pérez, Mario Ruiz, Marcos Pérez, Chucky, Adrián Ruiz y Álex Lázaro en los visitantes. Expulsó a Santi Rosa en el Ciudad de Lucena por doble amarilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada en el subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División celebrado en el Polideportivo Municipal Nuevo La Palma.