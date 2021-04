La última jornada en el subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División estará repleta de emoción y nerviosismo para prácticamente todos los equipos cordobeses. El Córdoba B, tercero, se enfrentará a domicilio contra un CD Pozoblanco que todavía puede alcanzar la sexta posición. El Salerm Cosmetics Puente Genil FC, por su parte, recibe al Sevilla C esperando un tropiezo del filial cordobesista para asaltar las plazas de privilegio. El único que no tendrá una matinal tan intensa será el CD Ciudad de Lucena. Los lucentinos viajarán hasta La Palma del Condado con el único objetivo de cerrar la temporada regular sumando tres puntos más, ya que su segunda plaza nadie se la arrebatará pase lo que pase.

La Palma-Ciudad de Lucena

En la provincia de Huelva se disputará uno de los pocos encuentros donde puede no producirse variación en la tabla clasificatoria ocurra lo que ocurra. El equipo de Mario Rodríguez, en el último puesto con 13 puntos, solo tiene a su alcance al Coria CF -con 15 puntos- en el penúltimo escalón. En cualquier caso, al igual que para las metas más ambiciosas, los onubenses necesitan el triunfo en su feudo para acceder a la fase de permanencia teniendo alguna opción significativa. Pese a que encadenan tres duelos sin conocer la derrota -CD Gerena (1-1), Castilleja CF (2-2) y Salerm Cosmetics Puente Genil FC (1-1), lo cierto es que no han vencido ningún envite en el Polideportivo Municipal Nuevo La Palma.

Los lucentinos, segundos con 37 puntos, tienen al CD San Roque de Lepe a 5 (42), circunstancia que les imposibilita el pelear por el liderato. Su posición no peligra, ya que los equipos que vienen por detrás no alcanzarían a la disciplina entrenada por Dimas Carrasco. Los dos tropiezos contra el CD Gerena (2-2) y el Salerm Cosmetics Puente Genil FC (0-1) propiciaron el cambio en cabeza y que los celestes accedan a la siguiente fase por el ascenso a la 2ª RFEF con una perspectiva peor de la deseada. Cabe recordar que el Xerez Deportivo FC y el Xerez CD, del subgrupo A del Grupo 10, llegarán con 37 y 35 puntos, respectivamente. Además, habrá que efectuar el socorrido coeficiente posteriormente al tener menos equipos el mencionado subgrupo.

Fecha y hora: domingo 4 de abril a las 12:00 horas.

Estadio: Polideportivo Municipal Nuevo La Palma (La Palma del Condado, Huelva).

Árbitro: Jorge Ordóñez Martín (colegio sevillano).

CD Pozoblanco-Córdoba B

El derbi cordobés que se jugará en el Municipal de Pozoblanco decidirá el destino de vallesanos, blanquiverdes y otros clubs metidos en la zona alta del subgrupo B. Los locales, bajo el mando de Emilio Fajardo, se sitúan como séptimos tras sumar 24 puntos, es decir, están en puestos de lucha por la permanencia. Sin embargo, todo podría cambiar de conseguir el triunfo el domingo. El conjunto del Valle de los Pedroches tiene el golaverage ganado tanto al Sevilla FC C -el sexto con 26 puntos- como al CD Utrera -quinto con 27-. Si el filial rojiblanco empatara o perdiera contra el Salerm Cosmetics Puente Genil FC o los utreranos cayeran en casa ante el Castilleja CF, los pozoalbenses participarían en la fase por el play off de ascenso a Segunda RFEF -ahí entrarían del cuarto al sexto de los subgrupos A y B-. Como mal menor, de producirse lo explicado, tendrían plaza en la futura Tercera RFEF.

El horizonte cordobesista, a priori, es más halagüeño que el de sus rivales. La principal premisa para los jóvenes de Germán Crespo pasa por sacar los tres puntos a domicilio para asegurar el tercer puesto que poseen con 30 -acompañando así al CD San Roque de Lepe y al CD Ciudad de Lucena a la segunda fase para el ascenso a la Segunda RFEF-. No obstante, les valdría con hacer lo mismo que el Salerm Cosmetics Puente Genil FC ante el Sevilla FC C, por lo que estarán muy pendientes de las noticias que lleguen desde el Manuel Polinario pontanés. Y es que el filial, aunque iguala en registro con los rojillos, atesora el golaverage particular a su favor.

Fecha y hora: domingo 4 de abril a las 12:30 horas.

Estadio: Municipal de Pozoblanco (Pozoblanco, Córdoba).

Árbitro: Adrián Salinero González (colegio sevillano).

Salerm Cosmetics Puente Genil-Sevilla C

La emoción también estará muy presente en Puente Genil. Los pupilos de Diego Caro, cuartos con 30 puntos -al igual que el Córdoba CF B que es tercero-, necesitan salir a por el triunfo contra la entidad hispalense y que el filial cordobés no gane en Pozoblanco. Otro resultado que serviría a los del Manuel Polinario para arrebatar la posición de prestigio a los de Crespo pasaría por firmar tablas y que el grupo cordobesista pierda en el Municipal pedrocheño. Las ocasiones desperdiciadas por los rojillos durante el último tramo liguero -cinco empates con el Castilleja CF (1-1), Coria CF (1-1), CD Utrera (4-4), CD Pozoblanco (1-1) y La Palma CF (1-1)- mermaron su excelso rendimiento en el campeonato y les hace depender de situaciones en otros estadios.

La escuadra de Lolo Rosano no puede contemporizar lo más mínimo en el terreno de juego. El único tanteador que le asegura entrar entre el cuarto y el sexto a la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF es la victoria. Pese a ello, si el Córdoba CF B le gana al CD Pozoblanco o igualan, incluso conservarían su actual sexta posición de empatar o perder (tienen 26 puntos por los 24 de los vallesanos). Para llegar al quinto puesto que ostenta el CD Utrera deben ganar y que los de Jesús Galván empaten o pierdan frente al Castilleja CF (poseen 27 puntos y el golaverage a favor).

Fecha y hora: domingo 4 de abril a las 12:30 horas.

Estadio: Municipal Manuel Polinario (Puente Genil, Córdoba).

Árbitro: Juan Carlos Prieto Martínez (colegio jiennense).