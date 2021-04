El Córdoba CF Femenino volvió a quedarse a medias en la Ciudad Deportiva. Las jugadoras de Roberto Ramírez empataron a dos frente a un voluntarioso Joventut Almassora. Los errores de la zaga local provocaron que el partido cobrara vida en favor de las de la Comunidad Valenciana. Nueva opción que se pierde para encarrilar la salvación en la Liga Reto Iberdrola.

El míster cordobesista, después del convincente triunfo cosechado en la Ciudad Deportiva de Paterna frente al filial del Valencia CF, repitió el once de partida. Patricia Curbelo, ocupando todavía la plaza de la sancionada Carmen Gordillo, figuró en la portería. Celia Fernández, Korina, Hitomi y Yanire Ruiz formaron la línea defensiva. Por delante, Encarni, Aina Torres, María Avilés y Cintia Hormigo conectaron con Natalia Mills y Celia Ruano en la parcela ofensiva.

Remontada castellonense tras dos fallos defensivos

Las locales arrancaron el choque demostrando completa superioridad sobre su rival. De hecho, transcurrido el minuto 2, Celia Fernández probó desde lejos con un chut que atajó la cancerbera Kanae. A partir de entonces, las de Martínez apretaron en busca del primer tanto del partido, circunstancia que aconteció al cuarto de hora. Aina Torres, sacando una falta en el costado diestro, encontró el remate de cabeza de Celia Ruano sin prácticamente oposición. Yanire, acto seguido, tuvo en sus botas el 2-0 mediante otro lanzamiento de falta que se marchó por encima del travesaño.

No obstante, en el 24, las que encontraron el gol fueron las visitantes. Un desajuste defensivo cordobesista por el perfil derecho posibilitó que el esférico cayera en el corazón del área. Iris, recuperando la posición, batió por bajo a la arquera estableciendo las tablas. Esa nueva situación del envite dio alas a las de Castellón que, de disparo cruzado de Anabe, rozaron la remontada en el 28. María Avilés, intentando frenar el ímpetu de las blanquinegras, probó con otro balón parado que se perdió alejado. La capitana repitió intentona, en el 36, aunque su remate no halló palos. Si lo consiguió nuevamente el cuadro castellonense en el 39. Alba, en un error de Curbelo, remontó el choque de cabeza. También, de testarazo, estuvo a punto de igualar Natalia Mills antes del receso, pero su acercamiento no se tradujo en diana.

Yanire empata desde el punto de penalti

Los compases iniciales del segundo acto volvieron a dejar patente la inseguridad de la retaguardia cordobesa. Alba, de falta, casi eleva la renta de las contrincantes en unos minutos donde el plantel blanquiverde no enlazaba acciones reseñables. Solo Cintia Hormigo, por velocidad, inquietó las inmediaciones de Kanae. La historia cambió, cumplido el 72, cuando un penalti sobre Celia Ruano lo transformó Yanire en el 2-2. El tanto parecía despertar el hambre de las anfitrionas, aunque la doble amarilla vista por Celia Fernández impidió que el Córdoba luchara por el triunfo.

El buen hacer de Lucía Moral Wifi, que había entrado en el puesto de Natalia Mills, ofreció algún que otro aviso al club de Julio Martín. Pese a ello, la que estuvo a nada de sellar la victoria fue Msipa a través de un esférico que superó a Curbelo, en una nueva indecisión, y que rozó el larguero.

La próxima semana viaja el Córdoba CF a la Comunidad Valenciana para jugar ante la UD Aldaia CF, cuarta cita del calendario por la permanencia.

Ficha técnica:

2 - Córdoba: Patricia Curbelo, Celia Fernández, Korina (Ana Ocón, 67'), Hitomi, Yanire Ruiz, Encarni, Cintia Hormigo (Esojo, 78'), María Avilés, Aina Torres, Natalia Mills (Wifi, 56') y Calia Ruano.

2 - Almassora: Kanae, Yanel, María, Alba, Luzme, Wanda, Iris, Anna (Akari, 56'), Yana (Paula, 82'), Anabe (Msipa, 67') y Aida (Sheila, 82').

Goles: 1-0 (15') Celia Ruano. 1-1 (24') Iris. 1-2 (39') Alba. 2-2 (73') Yanire, de penalti.

Árbitro: Zoia González Vargas (colegio gaditano) amonestó con cartulina amarilla a Anna y María en las visitantes. Expulsó a Celia Fernández por doble amarilla en las locales.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada en el subgrupo Sur D de la Liga Reto Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva (Córdoba) a puerta cerrada.