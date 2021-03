Cruzarse en el camino de un equipo como el Barça Futsal suele ser sinónimo de derrota, aunque dadas las circunstancias que rodean a este nuevo duelo entre blaugranas y blanquiverdes, puede que aspirar a algo más que a hacer una actuación digna en el Palau no sea tan descabellado. Y es que el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad afronta el partido aplazado de este miércoles (20.00 horas) en su mejor momento de forma desde el inicio del campeonato, tras barrer al Jimbee Cartagena (5-1) en su último enfrentamiento como local y hacerse con 4 de los 6 puntos posibles en su expedición norteña, gracias a la victoria en el Ciudad de Tudela frente al Ribera Navarra (3-4) y a las tablas firmadas ante Burela (2-2) en el homónimo lucense de Vista Alegre.

Cierto es que enfrente se encuentra el poderoso Barça Futsal, vigente campeón de Europa, finalista de la Copa de España y uno de los equipos históricos del fútbol sala en general. Los barceloneses, que cuentan con un amplio plantel plagado de internacionales -sobre todo brasileños-, dispondrán de varias figuras de renombre como la del actual Balón de Oro, Ferrao, o la presencia de otros grandes talentos como Daniel Shiraishi, Adolfo o Matheus, aunque no podrán disponer de su capitán Sergio Lozano, lesionado de gravedad. El rival, además, se presenta al encuentro como el equipo menos goleado de la división -junto a Palma Futsal- con únicamente 49 tantos en contra, por lo que la complejidad de medirse al equipo de la Ciudad Condal aumenta exponencialmente.

Pese a la entidad del combinado blaugrana, el Barça tampoco afronta el partido en las mejores condiciones posibles. Los de Andreu Plaza no están firmando su mejor campaña hasta la fecha -marchan quintos en liga con 43 puntos y un partido menos- y vienen precisamente de sufrir una de las peores noches de su historia reciente, cayendo por un rotundo 6-1 en la final de la Copa de España frente al Movistar Inter en el WiZink Center de Madrid.

Bien es cierto que el equipo catalán arrastra una racha envidiable de 11 victorias consecutivas -entre Liga y Copa- en su feudo, pero los últimos acontecimientos podrían precipitar la ruptura de esta dinámica. Los cordobeses, que sí afrontan el cruce con un prisma mucho más optimista, podrían buscar sus opciones aprovechando la actual situación de un conjunto blaugrana posiblemente mermado tanto en lo anímico como en lo físico -han disputado tres eliminatorias de mucha exigencia en un lapso apenas de tres días-. El Barça no puede permitirse otro resultado que no sea una victoria si no quiere ahondar aún más en la crisis abierta y descolgarse de la lucha por el título de liga.

Los precedentes

Los precedentes entre ambos equipos son dispares, aunque los cordobeses ya conocen la fórmula para sumar de tres frente al combinado catalán. La estadística contabiliza hasta tres enfrentamientos entre ambos conjuntos. Dos de ellos se tradujeron en goleada blaugrana (2-6 y 6-2), correspondientes a las dos citas de la pasada temporada. Y un último registro, el más reciente, apunta el único triunfo cordobesista hasta la fecha. Esta última gesta se corresponde con el partido de la cuarta jornada del presente curso, en la que los califas consiguieron la primera victoria de la temporada al doblegar a los barceloneses por 3-1 en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, con los tantos de Saura, Shimizu y Ricardo Mayor.

Josan González no se fía

El entrenador blanquiverde, Josan González, que dispondrá nuevamente de la plantilla al completo para el partido, ha manifestado que la carga física del equipo blaugrana "estará ahí", pero que nunca hay que fiarse ante un rival que posee una plantilla tan amplia talentosa como la del equipo barcelonés. "Hay cuatro jugadores que jugaron poco, más Esquerdinha que tampoco participó en la copa por el tema del covid-19 y que estará a pleno rendimiento”, ha avisado el técnico, afirmando que el equipo que está enfrente "tiene tantísimos jugadores de tantísima calidad que no creo que esté pensando en esa merma física". El Córdoba ha desplazado a todos los jugadores disponibles, quedando al final fuera de la convocatoria para el partido el brasileño Lucas Perin.

El pontanés, consciente de la dificultad del duelo y de que una hipotética victoria frente al Barça podría hacer al equipo aspirar a cotas más altas, también ha insistido en que sacar algo positivo de su visita al Palau Blaugrana pasará por "ser disciplinados para cometer los menores errores posibles" y "estar acertado en las que tengamos, porque seguro que alguna vamos a tener". Aunque insiste en que es esencial seguir fieles a su filosofía y "seguir creciendo en confianza y como equipo, independientemente del resultado que cosechemos".