Carlos Caballero se convirtió en uno de los nombres propios del fin de semana pasado del Real Cajasur Priego en el estreno de la Superdivisión masculina de tenis de mesa. El palista jiennense saldó con victoria sus dos primeros puntos como jugador del representativo de la Subbética que resultaron determinantes para cosechar la primera victoria de la temporada ante el Murcia.

“Estoy contento de cómo fue el debut, porque las dos victorias en el partido ante el Murcia me van a dar mucha confianza para lo que queda de Liga”, señaló en unas declaraciones efectuadas en los canales oficiales de comunicación del club.

Caballero también reconoció que en el partido ante el Murcia “nos costó, puesto que no parecía un recién ascendido y lo demostraron con la gran actuación de su fichaje estrella, Landrieu, que nos puso en serios aprietos”.

Ausente ante el Leka Enea Irún

El jiennense no actuó en el segundo encuentro de la concentración de Burgos ante el Leka Enea, pero afirmó en su análisis que “nos impusimos a un rival muy fuerte como Irún y eso nos hace estar líderes con vistas a la siguiente concentración, que será en nuestra pista”, en concreto en el Centro de Tecnificación los días 10 y 11 de abril ante el CER L´Escala y el Alicante.

De hecho, no ocultó su expectación por conocer su nueva pista y aseveró que “espero que la afición pueda ver nuestros partidos y que me vayan conociendo”, al tiempo que recalcó que “estoy muy agradecido al club por la forma en la que me ha acogido desde el principio”.