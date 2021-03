No hay más oportunidades por delante. El Córdoba CF completó una nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva con la obligación de vencer al Betis Deportivo este domingo (El Arcángel, 12.00 horas) y esperar a lo que ocurra en el Sevilla Atlético-Yeclano Deportivo. Un tropiezo del filial rojiblanco podría abrir de par en par las puertas de la fase de ascenso para una escuadra cordobesista que volvió a entrenar bajo un ambiente de responsabilidad y cautela.

La única ausencia para el entrenador, Pablo Alfaro, fue la de Alberto Ródenas, quien ya arrastraba molestias a lo largo de la semana. Será baja para el partido. El guardameta Isaac Becerra se ejercitó junto al resto del grupo, pero lo hizo también Javi Romero, arquero del filial que ha acompañado estas semanas a Edu Frías y al preparador, Sebas Moyano. El lateral Fran Núñez, también del equipo que dirige Germán Crespo, estuvo en la jornada matinal y, salvo cambio, entrará en la citación por el sancionado Manu Farrando.

La cabeza visible del cuerpo técnico cordobés separó a su vestuario en dos grupos: uno conformado por los atacantes y otro por los defensores. En este último colaboró el propio Alfaro dando constantemente consejos de repliegue y sirviendo los balones hacia los laterales para que progresaran hasta línea de fondo.

Nuevos cambios a la vista

La baja de Manu Farrando provocará que Alfaro deba modificar, una vez más, su planteamiento de inicio. El espigado zaguero, que habitualmente ejerció de lateral derecho a lo largo de la temporada, será presumiblemente suplido por Álex Robles. No tendrá por delante una matinal sencilla el defensor malagueño, ya que su compañero había sido el titular indiscutible durante las últimas seis jornadas completando, incluso, la totalidad de los minutos sobre el verde. De hecho, Robles, con solo siete apariciones ligueras, no juega de arranque desde el pasado 24 de enero, día en el que el cuadro blanquiverde caía estrepitosamente por 1-2 frente al Yeclano Deportivo.

La otra duda con respecto a la retaguardia planteada en El Ejido reside en la presencia o no de Xavi Molina de partida. El catalán sufrió un encontronazo ante el cancerbero Edu Frías, pasado el cuarto de hora, por el que tuvo que abandonar el envite. Momo Djetei, que por primera vez vivió un encuentro de Liga arrancando desde el banquillo, ocupó su lugar en el Municipal de Santo Domingo. No obstante, habrá que esperar para ver si el míster maño devuelve la confianza al camerunés o si por el contrario da continuidad a Molina, totalmente recuperado del percance.

Así pues, Edu Frías, Bernardo Cruz y Jesús Álvaro parecen, a priori, fijos en el entramado defensivo, una circunstancia que también sucedería con el doble pivote compuesto por Alberto del Moral y Mario Ortiz en el centro del campo. Nahuel Arroyo, arribado del Albacete Balompié en el mercado invernal, atesora cuatro titularidades consecutivas y se encamina hacia la quinta. Más complicado es discernir si Thierry Moutinho figurará entre los elegidos o si, por el contrario, el regreso de Carlos Valverde tras su sanción o la visible mejoría de Moussa Sidibé y Miguel de las Cuevas le sacan del once.

Por último, la parcela ofensiva tuvo a Javi Flores y a Willy Ledesma como protagonistas en tierras almerienses. El de Fátima no había sido seleccionado para empezar un choque desde el 7 de febrero, algo que no frenó las ganas de ofrecer su calidad al servicio del equipo. Estuvo en la pelea 76 minutos hasta que fue relevado por Djak Traoré. El ariete, que no vio puerta en esta ocasión, volverá, salvo cambio de última hora, a liderar el ataque. Hay que tener en cuenta los problemas físicos de Alberto Ródenas, un hombre con peso específico en el último mes, y la posibilidad de que Federico Piovaccari también goce de instantes para romper a la férrea zaga bética.