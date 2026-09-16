'Fuentes, testigos para la historia', la exposición que recorre la historia de Córdoba a través del agua en el Archivo Histórico Provincial

El Archivo Histórico Provincial de Córdoba acoge la exposición Fuentes, testigos para la historia, una muestra de la artista Made Gallardo integrada por veintidós acuarelas dedicadas al patrimonio hidráulico de la capital y la provincia, acompañadas por fotografías históricas y documentos originales conservados en distintos archivos.

La exposición propone un recorrido por distintas etapas de la historia de Córdoba a través de sus fuentes, elementos fundamentales en la vida cotidiana de la población y en la configuración urbana de pueblos y ciudades. Cada una de las obras se acompaña de un panel con reproducciones de fotografías históricas y textos divulgativos sobre el origen, evolución y singularidades de las fuentes representadas.

La directora del Archivo, Alicia Córdoba, ha destacado que la exposición establece un diálogo entre patrimonio documental y creación artística, permitiendo redescubrir las fuentes como elementos esenciales del paisaje urbano, la memoria colectiva y la identidad de Córdoba. Asimismo, ha agradecido la colaboración del Archivo Municipal de Córdoba y del Archivo de la Diputación Provincial, responsables de gran parte de las imágenes históricas que completan la muestra.

De una reyerta inglesa en la Fuenseca al Patio de los Naranjos

Entre los documentos expuestos figuran piezas de especial interés, como el testimonio de una reyerta protagonizada por prisioneros ingleses en la fuente de la Fuenseca en 1781, o un protocolo notarial relacionado con la construcción de varias fuentes en el actual Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, que recoge detalles técnicos de la obra y referencias a un plano hoy desaparecido.

La exposición incluye además materiales divulgativos sobre la gestión histórica del agua en Córdoba elaborados a partir de la investigación de Guadalupe Pizarro, que permiten conocer la evolución de los sistemas de abastecimiento y distribución desde época romana hasta la actualidad.

Por su parte, Made Gallardo ha explicado que el proyecto nace de una serie de acuarelas sobre fuentes presentada previamente en el Palacio de Viana y que evolucionó gracias a la colaboración del Archivo Histórico Provincial hacia una propuesta que combina arte, historia y patrimonio. La artista ha señalado que sus obras pretenden complementar la documentación reunida para la muestra, poniendo en valor estos espacios como lugares de encuentro y elementos fundamentales en la vida cotidiana de generaciones de cordobeses.

Acuarelas sobre papel de algodón para interpretar las fuentes

Las acuarelas, realizadas sobre papel de algodón, ofrecen una interpretación artística de fuentes de Córdoba y su provincia, con especial atención a sus valores arquitectónicos y a la huella del paso del tiempo sobre la piedra y otros materiales. Algunas de las obras incorporan perspectivas y encuadres poco habituales con el objetivo de invitar al visitante a observar con detenimiento los espacios representados.

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Gallardo ha agradecido la implicación del equipo del Archivo en el desarrollo de la iniciativa y ha expresado su deseo de que la exposición contribuya tanto a divulgar una parte significativa de la historia de Córdoba como a dar a conocer la labor de conservación, investigación y difusión que realizan los archivos.