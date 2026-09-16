Los Javis llevarán a Lorca a Hollywood: 'La bola negra' representará a España en los Oscar

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, será la película que represente a España en la 99ª edición de los Oscar. Así lo acaba de anunciar Alejandro Amenábar, ganador de la estatuilla por Mar adentro en 2005. La cinta de Los Javis se ha impuesto a El ser querido (Rodrigo Sorogoyen) y Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa). Una elección que coloca en primera línea a una de las cintas españolas con mayor proyección de la temporada: tuvo su estreno mundial en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde sus directores obtuvieron, ex aequo, el premio a la mejor dirección. Después pasó por el Sydney Film Festival, donde recibió el Premio del Público, y ha continuado su recorrido en Toronto. En España se verá también en la sección Perlak del Festival de San Sebastián antes de su estreno comercial, previsto para el 25 de septiembre.

El filme toma su título de un proyecto que Federico García Lorca dejó sin terminar y construye su relato en tres tiempos (1932, 1937 y 2017), conectados por personajes atravesados por el deseo, la identidad y el dolor. En el guion, firmado por Calvo y Ambrossi junto a Alberto Conejero, ocupa un lugar central La piedra oscura, la obra teatral de Conejero inspirada en Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca y uno de los últimos amores de Lorca. La película convierte ese material en el punto de partida de una historia que recorre varias generaciones y dialoga con la memoria histórica y afectiva de la homosexualidad en España.

Penélope Cruz, en 'La bola negra'. / ARCHIVO

El reparto es uno de los grandes reclamos de la producción. Guitarricadelafuente debuta como actor junto a Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, en un elenco que reúne también a Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. Completan el reparto, entre otros, Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Julio Torres, Lorenzo Zurzolo, Albert Pla y Mona Martínez. La música corre a cargo de Raül Refree y la fotografía es de Gris Jordana.

La bola negra es el segundo largometraje dirigido por Los Javis después de La llamada, adaptación al cine en 2017 de la obra teatral con la que comenzaron a consolidar un universo propio, marcado por la combinación de comedia y personajes alejados de los márgenes más convencionales. Aquella primera película consiguió cinco nominaciones a los Goya, entre ellas las de mejor dirección novel y mejor guion adaptado para ambos. Desde entonces, Calvo y Ambrossi han construido una de las trayectorias más reconocibles del audiovisual español reciente: Paquita Salas convirtió una pequeña comedia surgida en internet en un fenómeno popular; Veneno amplió su proyección internacional con el retrato de Cristina Ortiz; y La Mesías, estrenada en 2023, confirmó su salto hacia producciones de mayor escala y ambición formal. Esta última acumuló, entre otros reconocimientos, seis premios Feroz, tres Forqué y un Ondas. Paralelamente, ambos creadores levantaron Suma Content, su propia productora, desde la que han impulsado proyectos propios y trabajos de nuevas voces.

Los Javis, en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. / EFE

Con la decisión de la Academia comienza ahora otra carrera. La bola negra no está todavía nominada al Oscar: pasa a ser la candidata oficial española a mejor película internacional. Ahora, las películas presentadas deberán superar una primera votación que reducirá la competición a 15 títulos. Después, una segunda ronda decidirá después las cinco nominadas. Para Los Javis, la elección añade un nuevo capítulo a un año que ya había quedado marcado por Cannes y convierte su película más ambiciosa en la apuesta española para intentar llegar a la ceremonia de 2027.

Fuente: El Periódico de España