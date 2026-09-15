El Teatro Avanti presenta una programación diversa para celebrar su vigesimoprimera temporada en Córdoba

Agustín Jiménez, Ángela Conde, Alex O' Dogherty o musical de Frozen, nombres que constituyen la renovada cara del Teatro Avanti para la nueva temporada 2026-2027, la 21ª desde la apertura del espacio. El director del teatro, Paco Santofimia, ha realizado durante la presentación de la programación un balance del curso anterior y dio a conocer las principales líneas de una programación que inicia una nueva etapa tras la celebración de su 20º aniversario. Unas directrices marcadas por la comedia, el circo, el humor, musicales y propuestas familiares e infantiles que volverán a convivir en una programación dirigida a públicos diversos.

Avanti dentro y fuera del Teatro

Echando la vista atrás, Santofimia ha explicado que la afluencia de público se mantiene en "cifras muy similares" a las de la temporada anterior, con alrededor de 45.000 espectadores que han pasado por el Teatro Avanti para disfrutar de su programación. A estos números se suma el público que asiste a las producciones propias cuando estas se salen de las instalaciones del teatro, reforzando la presencia de la organización más allá de Córdoba. El director del Teatro quiso destacar de la anterior temporada, y como colofón a su 20º aniversario, la producción 'Clásicos Mágicos', una obra que se presentó el pasado 4 de septiembre y fue interpretado junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Bajo la dirección musical de José Trigueros, la obra unió música sinfónica, magia, danza y juego escénico en un espectáculo para todos los públicos en el que se integró a la propia orquesta dentro de la acción teatral.

Nueva temporada, nuevas caras

La programación de otoño verá la luz el próximo sábado 19 de septiembre con una doble propuesta de distinto carácter. A las 17:00 horas llegará el exitoso musical familiar de Youtube Kids 'Peke Tube'; mientras a que las 20 horas tendrá lugar 'Noches encendidas', un digno homenaje a La Oreja de Van Gogh, Amaral y Mecano.

Una semana después, el viernes 25 de septiembre, los creadores de '8 Apellidos Andaluces' Txapela Cádiz y Quique de la Fuente traen a la capital cordobesa la actuación 'La comedia de los 80s y 90s'. El día siguiente será cuando el dúo Kuentaké llegue a Avanti consu 'Humor Absoluta', mientras que cierra el fin de semana el cómico Rubén Faura con su obra 'Adulto por sorpresa' el domingo a las 20 horas.

Ya adentrado en el mes de octubre, el Teatro Avanti toma vivirá el 2 de octube la obra 'Noche de Chicas' de Sil de Castro, mientras que al día siguiente será la actriz y directora cordobesa Ángela Conde la que subirá a las tablas para traer 'Todas las mujeres que habito'.

Más adelante y para cerrar el año, pequeños y grandes podrán disfrutar con diferentes obras. En primer lugar niños y niñas tendrán 13 de diciembre 'Tributo a Froze. El Musical'; mientras que por otro lado, el famoso actor y cómico Agustín Jiménez llegará a la calle María Auxiliadora para presentar su trabajo 'Salir de la tele' el 18 de diciembre.

Durante el resto del año y comienzos del siguiente, la programación del Teatro Avanti no para, dando a su vez continuidad de los festivales y ciclos que se han convertido en señas de identidad de la sala, entre ellos 'Imagilusión', Festival de Magia de Córdoba, o la Muestra de Teatro Aficionado junto a otras iniciativas que seguirán favoreciendo el encuentro entre compañías, artistas y público.

Más allá del otoño

Una vez comenzado y avanzado el 2027 y dejando atrás el otroño, el teatro que cumple 21 años acogerá a dos figuras televisivas conocidas en el panorama nacional como lo son: Alex O'Dogherty con su show 'Palabras Mayores' el 2 de abril; y el famoso personaje del Grand Prix Wilbur con 'Piensa en Wilbur' el 4 de abril. La programación anunciada no para hasta mediados de abril del año que viene.

Teatro Avanti mantendrá asimismo su compromiso social a través de proyectos como Becas Solidarias e Inclusionarte, que facilitan el acceso a la formación artística a jóvenes vinculados a colectivos y asociaciones de la ciudad. También destaca la apuesta de Avanti por el programa Educateatro, dirigido a centros educativos que reúne espectáculos y actividades didácticas.

Santofimia ha informado también que las cifras de las Escuelas Artísticas de Teatro Avanti se mantienen también estables, con más de 350 alumnos y alumnas en las distintas disciplinas. Las clases de teatro, música y danza comenzarán el lunes 28 de septiembre, y el director agradeció nuevamente la "confianza de las familias" y puso en valor el "trabajo del equipo docente y artístico" que hace posible el proyecto formativo.

Por último, el director del Teatro Avanti Paco Santofimia ha finalizado la presentación asegurando que su equipo afronta el curso 2026-2027 con "ilusión renovada y con el objetivo de seguir ofreciendo en Córdoba una programación plural, cercana y de calidad", invitando a la ciudadanía a continuar "formando parte de un proyecto cultural que, tras de veinte años, sigue creciendo sobre los mismos pilares: creación, formación y encuentro con el público".