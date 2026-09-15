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Residencia musical

Priego acoge a los diez artistas que participan en la segunda edición de 'TerriTonos: Raíces Sonoras'

El programa se desarrolla toda la semana y culminará el domingo 20 de septiembre con un concierto en el Teatro Victoria

Autoridades, organizadores y artistas que participan en la residencia musical 'TerriTonos' en Priego.

Autoridades, organizadores y artistas que participan en la residencia musical 'TerriTonos' en Priego. / R.C.C.

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Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

Una decena de artistas tomarán parte en la segunda edición de TerriTonos: Raíces Sonoras, que arrancaba este lunes en Priego y se desarrollará hasta el próximo domingo, 20 de septiembre.

Una intensa semana en la que se combinarán sesiones de creación, tutorías, encuentros con profesionales de la música, dinámicas colectivas y grabación audiovisual, ofreciendo a cada participante un espacio de concentración y acompañamiento para avanzar en su propio proyecto artístico.

Los diez músicos que convivirán en Priego y trabajarán en el desarrollo de nuevas composiciones originales vinculadas a la experiencia y al territorio, proceden de Baleares, Extremadura, Madrid, Andalucía y otros puntos de España, reuniendo propuestas y lenguajes musicales muy diferentes.

Creación contemporánea en el medio rural

Impulsado por Imprevisible SL con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, y la colaboración del Consistorio prieguense y el patrocinio de la Mancomunidad de la Subbética, TerriTonos: Raíces Sonoras celebra así su segunda edición consolidando a Priego como punto de encuentro para músicos emergentes y para la creación contemporánea en el medio rural.

La residencia culminará con un concierto final en el Teatro Victoria en el que los artistas compartirán públicamente el resultado del trabajo realizado durante estos días.

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El acto de bienvenida, que tuvo como escenario las Carnicerías Reales, contó con la participación del delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque; el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia Rosa; la concejala de Cultura, Jezabel Ramírez, y el músico prieguense Sergio de Lope, que acompañaron a los participantes en el inicio de esta nueva edición.

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