Misión Andalucía, una mirada amplia y contemporánea sobre la diversidad rural de Andalucía

Una mirada amplia y contemporánea sobre la diversidad rural del territorio andaluz. Con esta premisa ha llegado hoy a Córdoba 'Misión Andalucía', una exposición fotográfica cuyo objetivo consiste en revisar imaginarios tradicionales y proponer nuevas lecturas visuales. El trabajo consta de 122 fotografías, que podrán visitarse en el Teatro Cómico Principal de Córdoba desde hoy martes 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre, con un horario de 11 a 14 horas de martes a domingo, incluyendo también las tardes de los jueves y los viernes de 18.30 a 21 horas.

Recordar a María Clauss

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha comenzado la presentación hablando de la "suerte" que supone tener esta exposición, un "legado histórico, ambicioso y único". Del Pozo ha destacado que puede que haya muchas exposiciones, pero que este grupo de artistas no va a poder darse "nunca más en la vida", debido a que "siempre nos va a faltar una persona", en referencia a María Clauss, la fotógrafa sevillana que falleció en el accidente de tren de Adamuz.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, inaugura en el Teatro Cómico Principal de Córdoba la exposición 'Misión Andalucía'. / A.J. González

Clauss, muy recordada por Del Pozo durante todo el acto, no pudo ver inaugurada la exposición ni el trabajo que realizó junto a sus siete compañeros: Santi Donaire, Manolo Espaliú, Susana Girón, David Jiménez, Laura León, Pablo López y Julián Ochoa.

122 paisajes andaluces

Rodeada de unas 122 imágenes, eran 127 pero no hubo espacio suficiente, que retratan entornos rurales especiales de Andalucía, destacando de la provincia de Córdoba paisajes de Montoro, El Carpio o La Guijarrosa, Del Pozo ha expresado que "supone un pellizco especial" celebrar la exposición en Córdoba ya que María Clauss falleció en esa provincia. La consejera de Cultura ha continuado recordando la memoria de Clauss, repasando las dos citas que ya tuvo anteriormente 'Misión Andalucía'. La obra fue presentada por primera vez en la sede del CAF (Centro Andaluz de Fotografía) en Almería el 21 de febrero, y estuvo abierta al público hasta el 24 de mayo.

Personas observando algunas de las imágenes que conforman 'Misión Andalucía'. / A.J. González

Sin embargo, más destacada fue la exposición 'Misión Andalucía. María Clauss. In Memorian', celebrada en el Museo de Huelva desde el 18 de junio al 6 de septiembre. Allí se recogió el trabajo de la fotógrafa sevillana para el proyecto y se mostraron 16 imágenes inéditas adicionales que permitieron descubrir con mayor profundidad la evolución artística de la autora y su capacidad de alternar imágenes documentales con otras de carácter más abstracto y conceptual.

Imágenes de una Andalucía desconocida

Acompañando a Del Pozo se encontraban 3 de las personas que forman parte del proyecto: Laura León, Manolo Espaliú y Susana León; además del director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) Juan José Primo, del delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba es Eduardo Lucena Alba, y del presidente de la CAF y comisario de la exposición, Juan María Rodríguez. Este último ha puesto de manifiesto que la exposición retrata "una visión real y actual de Andalucía, lejos de todo lo idílico se centra en la realidad".

Rodríguez ha explicado que el objetivo de 'Misión Andalucía' es documentar los paisajes rurales andaluces "resaltando su situación actual con consecuencia a los cambios sociales y económicos producidos lo largo de estos años" para así "fomentar la creación artística y reflejar una visión moderna y real de Andalucía" alejada de los tópicos habituales a los que la tierra "ha estado sometida durante muchísimo tiempo". El comisario de la exposición ha destacado también que la "reflexión sobre el paisaje rural" que pretende el proyecto, genera tensiones "inquietantes y nutritivas" para la creación destacando entre ellas la "idea de pertenencia y arraigo a Andalucía".

El directo del CAF y comisario de la exposición Juan María Rodríguez en la presentación de 'Misión Andalucía'. / A.J. González

Rodríguez ha informado de que el CAF ha batido récord histórico de visitantes a raíz de 'Misión Andalucía'. El periodista ha seguido señalando que la exposición tiene "una importancia única" y es la "mayor y más amplia aproximación al paisaje andaluz" que "nos hace revisar y reflexionar acerca de las características de nuestra tierra". El comisario ha querido resaltar también que "no han querido reducir" la esencia del trabajo a un fotógrafo por provincia, sino que "todos han ido cruzándose en todas ellas" para conseguir el mejor trabajo posible.

El presidente de la CAF ha finalizado dedicando la exposición a María Clauss, e informando sobre la proyección de 3 películas en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba, que van a "enriquecer la exposición, y ayudar a comprender mejor la evolucion del paisaje andaluz y el sentido importante de ella".

Unión, recuerdo y admiración

Tras Rodríguez, una de las autoras de 'Misión Andalucía', Laura León, ha elogiado la "compenetración" del equipo a la hora de repartir el trabajo. León también ha querido recordar a su compañera María Clauss, destacando los "chistes" con los que se ha "disfrutado"durante la elaboración del proyecto, y resaltando la admiración hacia el trabajo de su compañera volviendo al día que quedó "absolutamente hipnotizada" cuando Clauss le envió un paquete de fotografías sobre una marisma seca.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha despedido el acto deseando que todos los ciudadanos "disfruten muchísimo de la obra", haciendo referencia a que "fotógrafos y profesionales de los medios" van a poder "entender divinamente" lo que pretende transmitir la exposición.