La cuarta edición de Aventarte transforma el Palacio Ducal de Fernán Núñez en un espacio para el arte contemporáneo

Fernán Núñez tiene una nueva cita los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre con el arte contemporáneo, gracias a la celebración de la cuarta edición de Aventarte, que incluye diferentes propuestas artísticas, con el Palacio Ducal como escenario. Según el Ayuntamiento de Fernán Núñez, Aventarte 2026 es un encuentro que "une arte, territorio y personas y que transforma nuestros espacios patrimoniales en lugares de creación, encuentro y reflexión».

La inauguración será el jueves 17, a las 20.30 horas, en el Palacio Ducal. Tras la presentación por parte del alcalde, Alfonso Alcaide; de Ana Cristina Jiménez, concejala de Cultura, y Juan López, artista multidisciplinar, se podrán visitar en el propio Palacio Ducal las instalaciones artísticas participantes en este certamen. Dichas instalaciones son ️Edén, de Juan López; que es una vídeo instalación en la capilla y sala de los retratos; la segunda obra es Espacio habitado: ayer, hoy y siempre, de Pilar Zafra, Fernando Luke y Lourdes Luna, instalación artística en el recibidor, y la tercera se llama Espacio ocupado, del Colectivo Aventarte, que es una instalación inmersiva en el patio interior y hueco de escalera.

Escalinata principal del Palacio Ducal de Fernán Núñez. / CÓRDOBA

Miguel Osuna imparte un taller de cómic y narrativa

El viernes 18 está prevista una actuación itinerante, denominada Espacio sonoro: arquitectura, eco y memoria, que recorrerá el interior del Palacio Ducal y sus jardines, con dos pases a las 20.00 y 21.30 horas. Se necesita inscripción previa para participar en este enlace.

El sábado 19 tendrá cabida Contando la vida, taller de cómic y narrativa con Miguel Osuna, en la Galería del Jardín, también previa inscripción en este enlace. Además, habrá jornada de puertas abiertas a las instalaciones, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas.

Coreografía de Antonio Ruz en la Puerta del Puente. / CHENCHO MARTÍNEZ

Antonio Ruz presenta su espectáculo 'FLOP'

Por otro lado, el viernes 25 podrá disfrutarse de FLOP, performance itinerante, bajo la dirección del coreógrafo Antonio Ruz (Premio Nacional de Danza) y las actuaciones de Gonzalo Alonso y David Vilariño, en el interior del Palacio Ducal y sus jardines, a las 20.00 horas.

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El sábado 26, habrá un taller de danza contemporánea, con Antonio Ruz, en el Patio de Caballerizas, a las 11.00 horas, con inscripción previa. Y ese mismo día, habrá de nuevo jornada de puertas abiertas a las instalaciones, de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00 horas.