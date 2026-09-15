Música
Café Quijano agota las entradas para su concierto del 14 de noviembre en Pozoblanco
El grupo leonés actuará en el Teatro El Silo con su ‘Miami 1990 Tour’, dentro de la programación cultural de otoño
Café Quijano ha agotado las entradas para el concierto que ofrecerá el próximo 14 de noviembre, a las 21.00 horas, en el Teatro El Silo de Pozoblanco.
La actuación forma parte de la programación cultural de otoño de la localidad y llegará incluida en la gira ‘Miami 1990 Tour’, con la que el grupo leonés está recorriendo distintos escenarios con un repertorio que combina canciones de su trayectoria con su propuesta más reciente.
El lleno del Teatro El Silo confirma la expectación generada por una de las principales citas musicales previstas en Pozoblanco durante los próximos meses.
Más conciertos este otoño
La agenda musical contará además con nuevas propuestas vinculadas a Slow Music Pozoblanco, entre ellas las actuaciones de Siloé y Juan Magán, además del Musical Tributo de las Guerreras K-Pop.
En el caso de Siloé, la organización señala que la venta de entradas se encuentra ya en su tramo final y que quedan disponibles las últimas localidades.
Con estas propuestas, Pozoblanco afronta una programación de otoño con conciertos y espectáculos dirigidos a públicos diversos, con Café Quijano como una de las primeras citas en completar su aforo.
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