Cultura
Latidos Flamencos llega al Cine Fuenseca de Córdoba con dos propuestas únicas y gratis de jazz flamenco: estas son las fechas y los artistas
La delegación de Cultura y Patrimonio Histórico programa dos actuaciones para explorar nuevas perspectivas sonoras a través de artistas consagrados del panorama nacional
La delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba organiza una nueva edición de Latidos Flamencos, un programa doble que reúne a dos figuras esenciales del jazz flamenco actual: Pablo Martín Caminero y Gautama del Campo.
Las actuaciones tendrán lugar los días 18 y 25 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Cine Fuenseca, con entrada libre hasta completar aforo. Se trata de dos propuestas únicas para explorar el flamenco desde nuevas perspectivas, como señalan desde el Consistorio.
La primera cita, una convivencia inédita
El 18 de septiembre será el turno de Al cante, de Pablo Martín Caminero. El contrabajista, compositor y productor, es uno de los grandes referentes del jazz flamenco contemporáneo.
Al cante propone una convivencia inédita entre el trío de jazz flamenco compuesto por Daniel García Diego (piano), Shayan Fathi (batería) y Caminero al contrabajo, y el cante de David Carpio, explorando nuevas formas de integrar la voz flamenca.
El segundo encuentro, un viaje musical que trasciende géneros
El 25 de septiembre llega el saxofonista y compositor Gautama del Campo. Reconocido por su estilo flamenco y su poderosa expresividad, protagoniza la segunda noche de Latidos Flamencos con Elementos, una propuesta que destaca los vínculos entre bulerías, rock andaluz, funk africano y blues, creando un viaje musical que trasciende géneros.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha animado a los cordobeses a asistir a ambos espectáculos “que se distinguen por su alta calidad” y ha apuntado que Latidos flamencos “es un programa que se caracteriza por dar cabida a propuestas instrumentales de artistas consagrados dentro del paradigma flamenco”.
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