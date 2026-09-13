Califas Fest
Ara Malikian hace vibrar a Córdoba con su inconfundible espectáculo
El inconfundible violinista llena Los Califas de emoción, energía y virtuosismo
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El inconfundible violinista Ara Malikian actuó este sábado en la plaza de toros de Córdoba para ofrecer un espectáculo pleno de emoción, energía y virtuosismo. Más allá de escuchar música, el público vivió una experiencia.
Su violín viaja desde la música clásica -con guiños a Bach o Paganini- hasta el rock, el flamenco y las melodías de Oriente Medio, todo reinterpretado con su estilo personal.
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