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Califas Fest

Ara Malikian hace vibrar a Córdoba con su inconfundible espectáculo

El inconfundible violinista llena Los Califas de emoción, energía y virtuosismo

Ara Malikian hace vibrar a Córdoba

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Chencho Martínez

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El inconfundible violinista Ara Malikian actuó este sábado en la plaza de toros de Córdoba para ofrecer un espectáculo pleno de emoción, energía y virtuosismo. Más allá de escuchar música, el público vivió una experiencia.

Ara Malikian hace vibrar a Córdoba

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Ara Malikian hace vibrar a Córdoba / Chencho Martínez

Su violín viaja desde la música clásica -con guiños a Bach o Paganini- hasta el rock, el flamenco y las melodías de Oriente Medio, todo reinterpretado con su estilo personal.

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