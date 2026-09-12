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Concierto

Miguel Poveda celebra los 15 años de 'Coplas del querer' en Córdoba

El Teatro de la Axerquía acoge uno de los 15 conciertos exclusivos que realizará el cantante

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Miguel Poveda celebró los más de 15 años de Coplas del querer, su disco más vendido y que fue, además, Disco de Oro, Disco de Platino y ganó tres Premios de la Música.

El concierto de Miguel Poveda en Córdoba, en imágenes

El concierto de Miguel Poveda en Córdoba, en imágenes

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El concierto de Miguel Poveda en Córdoba, en imágenes / Rafa Alcaide

El Teatro de la Axerquía de Córdoba acogió uno de los 15 conciertos únicos y exclusivos para esta celebración, reivindicando el valor artístico de estas coplas que marcan nuestra historia musical, incorporando nuevas versiones a las ya grabadas.

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El concierto de Miguel Poveda en Córdoba, en imágenes

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