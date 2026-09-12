La cultura tomó las calles de Pozoblanco para celebrar la Noche Blanca, una cita que nació hace 10 años para conmemorar el décimo aniversario del Teatro El Silo y que, tras el parón de la pandemia, ya celebra su octava edición. La fórmula se repite en cada edición con actuaciones breves de colectivos y grupos musicales que se van sucediendo en distintos rincones y lugares emblemáticos de la localidad. En esta edición, coincidiendo con el veinte aniversario del Teatro El Silo también se han incorporado las artes plásticas, con una muestra temporal en la que participan 25 artistas locales, bajo el lema «Reciclando con Arte», que pudo verse en la fuente del paseo Marcos Redondo.

La primera de las actuaciones tuvo lugar en la plaza del Pozo Viejo, cuna del flamenco, de ahí que sea el lugar elegido por la actuación de la peña flamenca «Agustín Fernández» para inaugurar esta muestra de cultura local. Con el mapa de las actuaciones en la mano, el público fue tomando el camino hacia la siguiente cita, treinta minutos después, en la puerta del Ayuntamiento de Pozoblanco, lugar donde actuó el grupo de fagotería del Conservatorio Marcos Redondo. Las escalinatas del Mercado de Abastos fue ocupada entonces por la asociación Afemvap, que también optó por ofrecer un concierto musical.

La cultura local convierte a Pozoblanco en un escenario compartido con la Noche Blanca. / Rafael Sánchez

La música fue la protagonista indiscutible

Las actuaciones no dieron descanso y se sucedieron cada media hora, partiendo hasta la calle Real, donde la agrupación musical «Ntra. Sra. de la Soledad» llenó el centro de Pozoblanco de música. Protagonista indiscutible de la noche, la música, continuó en el siguiente rincón, las escalinatas del Risquillo donde actuó el coro romero «Voces de la Sierra», que también volverá a escucharse en los próximos días en la Feria de Ntra. Sra. de las Mercedes. Muy cerca de allí, otro rincón emblemático como es la plaza de las Obispas acogió la actuación del grupo de folclore «Aliara», para continuar después en la puerta trasera de la iglesia de Santa Catalina con las voces de «Los amigos de la ronda y el bolero».

La cultura local convierte a Pozoblanco en un escenario compartido con la Noche Blanca. / Rafael Sánchez

Una chirigota dio paso al ambiente más nocturno y carnavalesco

En este punto se cambió de ritmo y se pasó al carnavalesco, con la chirigota «El Grifo» en la plaza del Pósito. Alcanzada la medianoche, el público disfrutó de un breve paseo nocturno hacia el parque de La Banquita, donde actuó Juan Vázquez Fernández. Poco después se retomó el flamenco en el parque Don Bosco con la actuación de la escuela de cante y guitarra de Javier Muñoz «El Tomate», antes de encaminarse hacia la avenida Villanueva de Córdoba donde el baile fue el protagonista con la asociación «Amigos del Baile». El broche final lo puso el teatro en la parte trasera de El Silo, justo en el auditorio del parque Aurelio Teno donde actuó «La Trastienda Teatro».