Fernando González Molina, el director de Palmeras en la nieve y Fuga de cerebros, de las adaptaciones de los libros de Federico Moccia (Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti) y Dolores Redondo (Legado en los huesos, Ofrenda a la tormenta), compone ahora un suspense basado en hechos reales a partir de la investigación realizada por Nacho Carretero y Alberto Lezcano para la serie documental de Elías León Siminiani (800 metros), guionizado para esta película argumental por Alberto Marini, reconstruyendo los hechos acontecidos el 17 de agosto de 2017 en Barcelona, cuando tuvo lugar el atentado terrorista en La Rambla, tomando como punto de vista el dispositivo policial conocido por Cronos, dejando fuera de campo acertadamente el atropello y centrándose en lo que vino después.

La narración discurre en tres planos diferentes, construyéndose en secuencias paralelas que terminan confluyendo. El tronco central del argumento toma el punto de vista del inspector que pone en marcha la investigación, interpretado por Enric Auquer con la maestría y honestidad que le caracteriza; por otro lado, está la responsable de prensa de los Mossos d´Esquadra y persona de confianza del Mayor Trapero, que se halla con su familia en un parque acuático y es alertada para incorporarse a su trabajo urgentemente, encarnada en Diana Gómez; por último, está Mónica López en el papel de una agente de Ripoll , población donde convivían los responsables del atentado. El reparto, en su totalidad -desde los protagonistas hasta el último secundario- otorga la suficiente verosimilitud al relato como para que todo lo que se cuenta sea creíble y mantenga al espectador pendiente de la trama, que se ha montado con un ritmo frenético y sin dar respiro. Además, se consigue dotar del suficiente equilibrio al relato como para no dejar de ilustrar mientras entretiene, para luego golpear los sentimientos de un público que saldrá tocado de la sala, reflexionando sobre lo que ha visto y oído. Al final, acaba siendo un gran homenaje a quienes lo dieron todo, mientras los políticos se peleaban por ponerse en la foto y zancadillearse para tomar protagonismo.