La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba acoge la nueva muestra artística de Pepe Cañete 'La poética del espacio urbano'

La Fundación Cajasol ha inaugurado en su sede de Córdoba la exposición La poética del espacio urbano, una muestra del artista cordobés Pepe Cañete que invita al visitante a descubrir una particular mirada sobre la ciudad como espacio de memoria, experiencia y transformación.

El delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba, Juan Manuel Carrasco, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el "compromiso de la entidad" con la promoción de la cultura cordobesa, así como con el desarrollo de iniciativas que favorecen la inclusión, el acceso a la creación artística y el apoyo al talento local.

A continuación, Ana Melendo fue la encargada de dar lectura al texto del comisario de la exposición, Damián Bretones, ausente por motivos profesionales al encontrarse fuera de España. En su intervención, Bretones profundizó en las claves conceptuales de la muestra, señalando que la obra de Pepe Cañete plantea "una reflexión sobre el significado de habitar los espacios urbanos". Según explicó, las ciudades "no están construidas únicamente por edificios, calles o plazas, sino también por las personas que las recorren, los recuerdos que conservan y las huellas que dejan a su paso". El comisario destacó, además, cómo, en las pinturas que integran la exposición "la ciudad deja de ser simplemente un paisaje que contemplamos para convertirse en un territorio que habitamos”, idea que vertebra todo el recorrido expositivo. A través de la convivencia de arquitecturas, figuras, espacios de tránsito, elementos gráficos y materiales procedentes de su propia biografía, Cañete construye una obra en la que "confluyen memoria y transformación, presencia y ausencia, figuración y abstracción".

Posteriormente intervino el diputado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, quien puso en valor la trayectoria artística de Pepe Cañete y su "aportación al panorama cultural cordobés contemporáneo", subrayando la capacidad de su obra para "dialogar con el espectador" desde una mirada profundamente personal y comprometida con el entorno.

La inauguración concluyó con las palabras del propio Pepe Cañete, que compartió algunos detalles sobre el proceso creativo que ha dado forma a esta exposición, un proyecto iniciado en 2019 y desarrollado a lo largo de varios años de investigación, experimentación y trabajo artístico.

La exposición podrá visitarse en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba durante un mes, desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2026. El horario de apertura será de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, permaneciendo cerrada los domingos y festivos. La muestra ofrece al público la oportunidad de acercarse al universo creativo de Pepe Cañete a través de una propuesta artística que explora el espacio urbano como escenario de memoria, convivencia y transformación.