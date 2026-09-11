Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis Planas sobre la venta de DeoleoUrbanismo edificio Manríquez CórdobaApartamentos turísticos CórdobaVacuna para el virus del NiloCórdoba recuerda el 11-SCórdoba CF-UD AlmeríaCórdoba CF - UD Almería | Horario y dónde verCapilla de la Mezquita restauradaCabalcorBaena planta de biometanoIncendio Avenida del Aeropuerto CórdobaMundial del JamónMotores de contrataciónGentilicio romano de un pueblo de CórdobaVariante Sur
instagramlinkedin

Conciertos en Córdoba

Niña Pastori tiende un puente entre el flamenco y la salsa en la Axerquía

La artista gaditana ha presentado en Córdoba ‘Color Faina’, su nuevo trabajo inspirado en los clásicos de Fania Records

Concierto de la Niña Pastori en Córdoba

Concierto de la Niña Pastori en Córdoba

Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Niña Pastori ha presentado este viernes en el Teatro de la Axerquía Color Faina, un espectáculo en el que ha unido su raíz flamenca con algunos de los grandes sonidos de la salsa vinculados a Fania Records.

Concierto de la Niña Pastori en Córdoba

Concierto de la Niña Pastori en Córdoba

Ver galería

Concierto de la Niña Pastori en Córdoba / Manuel Murillo / COR

El concierto de la cantante gaditana ha comenzado con retraso según la hora prevista. Aún así ha llevado así a Córdoba una propuesta marcada por el cruce entre la música latina y el flamenco, dentro de una nueva etapa artística después de tres décadas de carrera.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents