Conciertos en Córdoba
Niña Pastori tiende un puente entre el flamenco y la salsa en la Axerquía
La artista gaditana ha presentado en Córdoba ‘Color Faina’, su nuevo trabajo inspirado en los clásicos de Fania Records
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Niña Pastori ha presentado este viernes en el Teatro de la Axerquía Color Faina, un espectáculo en el que ha unido su raíz flamenca con algunos de los grandes sonidos de la salsa vinculados a Fania Records.
El concierto de la cantante gaditana ha comenzado con retraso según la hora prevista. Aún así ha llevado así a Córdoba una propuesta marcada por el cruce entre la música latina y el flamenco, dentro de una nueva etapa artística después de tres décadas de carrera.
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