Niña Pastori tiende un puente entre el flamenco y la salsa en la Axerquía

Niña Pastori ha presentado este viernes en el Teatro de la Axerquía Color Faina, un espectáculo en el que ha unido su raíz flamenca con algunos de los grandes sonidos de la salsa vinculados a Fania Records.

Concierto de la Niña Pastori en Córdoba / Manuel Murillo / COR

El concierto de la cantante gaditana ha comenzado con retraso según la hora prevista. Aún así ha llevado así a Córdoba una propuesta marcada por el cruce entre la música latina y el flamenco, dentro de una nueva etapa artística después de tres décadas de carrera.