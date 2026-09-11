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Cultura

El Círculo de la Amistad de Córdoba estrena un ciclo de charlas sobre música de Rafael Orozco y la dirección orquestal

Salvador Vázquez y Juan Miguel Moreno Calderón abrirán el programa el 30 de septiembre, mientras que la segunda cita recordará al pianista cordobés por el 80 aniversario de su nacimiento

Conversaciones en torno a la música en el Círculo de la Amistad.

Conversaciones en torno a la música en el Círculo de la Amistad. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba pondrá en marcha este otoño el ciclo Conversaciones en torno a la música, una propuesta de charlas coloquio que comenzará el próximo 30 de septiembre y tendrá una segunda sesión el 26 de octubre.

Las dos citas se celebrarán a las 20.00 horas y serán de entrada libre, aunque será necesario inscribirse previamente a través de la aplicación del Círculo.

Una charla sobre el oficio de dirigir una orquesta

La primera sesión llevará por título El arte de dirigir y reunirá al director de la Orquesta de Córdoba, Salvador Vázquez, y a Juan Miguel Moreno Calderón, responsable del área El Círculo de las Artes.

Charla de música 30 de septiembre.

Charla de música 30 de septiembre. / CÓRDOBA

La conversación abordará el trabajo y las particularidades de la dirección orquestal.

Rafael Orozco, protagonista en octubre

La segunda charla se celebrará el 26 de octubre y estará dedicada al pianista cordobés Rafael Orozco (1946-1996), coincidiendo con el 80 aniversario de su nacimiento.

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Participarán el escritor y crítico musical Justo Romero y Juan Miguel Moreno Calderón, que interviene en esta ocasión también como director artístico del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco.

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