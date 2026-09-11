Cultura
El Círculo de la Amistad de Córdoba estrena un ciclo de charlas sobre música de Rafael Orozco y la dirección orquestal
Salvador Vázquez y Juan Miguel Moreno Calderón abrirán el programa el 30 de septiembre, mientras que la segunda cita recordará al pianista cordobés por el 80 aniversario de su nacimiento
El Real Círculo de la Amistad de Córdoba pondrá en marcha este otoño el ciclo Conversaciones en torno a la música, una propuesta de charlas coloquio que comenzará el próximo 30 de septiembre y tendrá una segunda sesión el 26 de octubre.
Las dos citas se celebrarán a las 20.00 horas y serán de entrada libre, aunque será necesario inscribirse previamente a través de la aplicación del Círculo.
Una charla sobre el oficio de dirigir una orquesta
La primera sesión llevará por título El arte de dirigir y reunirá al director de la Orquesta de Córdoba, Salvador Vázquez, y a Juan Miguel Moreno Calderón, responsable del área El Círculo de las Artes.
La conversación abordará el trabajo y las particularidades de la dirección orquestal.
Rafael Orozco, protagonista en octubre
La segunda charla se celebrará el 26 de octubre y estará dedicada al pianista cordobés Rafael Orozco (1946-1996), coincidiendo con el 80 aniversario de su nacimiento.
Participarán el escritor y crítico musical Justo Romero y Juan Miguel Moreno Calderón, que interviene en esta ocasión también como director artístico del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco.
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