Antonio Orozco convierte Los Califas en un viaje por más de 25 años de canciones

Antonio Orozco ha llevado este viernes a la plaza de toros Los Califas La gira de tu vida, el espectáculo con el que celebra más de 25 años de trayectoria musical.

La cita ha permitido recorrer distintas etapas de su carrera a través de canciones que forman parte de su repertorio más conocido, entre ellas Devuélveme la vida o Estoy hecho de pedacitos de ti.

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Antonio Orozco en Córdoba / A.J. González

El concierto ha abierto así el fin de semana musical previsto en Los Califas, que continuará el sábado con la actuación de Ara Malikian.