De almacén de cereal a catedral de la cultura: El Silo de Pozoblanco cumple 20 años

El Teatro El Silo forma parte del skyline de Pozoblanco desde que en los años 50 fuera construido para almacenar cereal por el Servicio Nacional de Trigo. Un edificio que está presente en la memoria colectiva de la ciudad y que sigue muy vivo, todo gracias a la conversión de silo de cereal a sede de la cultura pozoalbense. La reutilización de este edificio de carácter industrial fue un acierto no solo desde el punto de vista de impulsar el movimiento cultural, sino también en el diseño arquitectónico que permitió su integración dentro del nuevo espacio escénico. De ahí que pasado y presente se combinaran a la perfección para que este edificio de aire catedralicio se convirtiera en la catedral de la cultura del norte de Córdoba.

Fue el 8 de septiembre de 2006 cuando se cortó la cinta inaugural del tan anhelado Teatro El Silo, cuando los pozoalbenses pudieron conocer el nuevo espacio, sus entresijos y admirar las dimensiones y posibilidades técnicas que ofrecía este nuevo espacio cultural para ser la sede de las artes escénicas, musicales y plásticas. El nuevo escenario acogería entonces la actuación de la joven orquesta del Conservatorio de Música Marcos Redondo de Pozoblanco, que, conjuntamente con la solista pozoalbense María José Fernández Villarejo, interpretó el himno de Andalucía.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, en los actos del 20 aniversario de El Silo. / CÓRDOBA

Serrat estuvo el 9 de septiembre de 2006

El estreno del teatro fue protagonizado por Serrat, el 9 de septiembre, que ofreció un concierto donde se quedaron cortas las 800 butacas de las que disponía el nuevo espacio escénico. Precisamente esta capacidad fue peleada por el Ayuntamiento de Pozoblanco, ya que por población le correspondía un teatro de 400 butacas, pero se consiguió duplicar el aforo y así poder entrar en los circuitos nacionales y regionales de las artes escénicas, que durante estos 20 años han permitido que Pozoblanco acogiera las mejores compañías y representaciones del panorama nacional.

Desde entonces, la gestión pública de los distintos concejales de Cultura que forman parte de su historia ha permitido que El Silo participe de los distintos circuitos culturales como el Provincial de Cultura, la Red Andaluza de Teatros y el programa Platea del Ministerio del Cultura, además del Abecedaria para los más jóvenes.

Por él han pasado las principales figuras del panorama nacional

Esta pertenencia a la red de teatros y su gestión en las distintas etapas ha permitido que por su escenario hayan pasado las principales figuras del panorama musical nacional como Joan Manuel Serrat, Pasión Vega, Diana Navarro, Estrella Morente, Victor Manuel, Ainhoa Arteta, Antonio Orozco, Raphael, Aute, Martirio, Rozalén, María Dolores Pradera, Amaral, Manolo García y un largo ecétera, además de María José Llergo, artista pozoalbense que debutó en este escenario al inicio de su carrera musical.

Si hablamos en términos escénicos, algunas de las compañías que han pisado las tablas de El Silo han sido el Teatro Clásico de Sevilla, Compañía Ron Lalá, El Brujo, Histrión Teatro, Pentación, Illana, Teatro Malta, Compañía de Manu Sánchez, Maracaibo Teatro, Espejo Negro o Els Joglars, entre muchos otros.

Una de las máximas que se sigue en la programación del teatro, especialmente en primavera y otoño, es tener en cuenta todos los gustos y demandas del público, algo que pone de manifiesto la actual concejala de Cultura, Marisa Sánchez, que además considera que "en un teatro no puede faltar teatro, música, danza, circo, espectáculos infantiles o lírica, porque hay que ver de todo para valorar y formarnos en artes escénicas". Precisamente, el Teatro El Silo fue concebido para albergar representaciones de alto nivel técnico como pueden ser la ópera o la zarzuela, en las que el rider técnico presenta más complejidad, o por los decorados que se van sucediendo en las obras.

Cuenta con salas de exposiciones y conferencias y un mirador

En este espacio también tienen cabida las exposiciones, de ahí que cuente con una distintas salas en lo que fueran los silos de cereal, donde aún se puede apreciar parte de la antigua maquinaria, además de un mirador en la parte alta del silo que sirve como sala de conferencias.

Cuando se cumplieron los 10 años de su inauguración se creó para la ocasión una exposición permanente en el hall y accesos en la que se pueden ver algunos de los artistas que pasaron por el escenario pozoalbense. Para esa efemérides también se impulsó la Noche Blanca de Cultura, que año tras año sirve como referente para los colectivos y agrupaciones culturales locales para rendir su particular homenaje al que se ha convertido en el epicentro de la cultura de la comarca. Sin olvidar la parte humana que en estas dos décadas ha formado parte del equipo técnico y asistencial que acompaña al público en cada subida del telón.

Como no podía ser de otra manera, en las entrañas del Teatro El Silo también se forman las compañías de teatro locales, que, además de contar con una sala de ensayo, en cada programación se les reserva su tiempo y espacio para apoyar el talento local y darles visibilidad.

El "faro cultural" de Los Pedroches

En el transcurso de estos veinte años, El Silo también ha sido escenario y testigo vivo de los colectivos locales, como recuerda la responsable municipal, Marisa Sánchez, que lo cataloga como "punto de encuentro social" por ser el lugar donde se celebran pregones, entregas de premios, actividades municipales y de actos de colectivos y asociaciones locales, que lo convierten así en "lugar de referencia y eje vertebrador de la cultura que transciende nuestras fronteras".

"Cumplir 20 años no es una meta, es el impulso para los próximos 20", sentencia la actual responsable del Teatro El Silo, que lo considera, tal vez por su altura o por su pasado y el que será su futuro, "el faro cultural de Los Pedroches".

Actividades en el 20 aniversario de El Silo. / CÓRDOBA

Actividades celebradas este viernes

Esta noche, dentro de los actos conmemorativos del 20 aniversario de este teatro, ha habido hubo una proyección de vídeo mapping, así como un concierto de la banda municipal de música y pequeños sketches de tres grupos teatrales locales, Lorenzo Santa Cruz, La Trastienda y Jara.