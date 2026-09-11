Alba Careta y Antonio Lizana abren el décimo Montijazz en Bodegas Alvear

Las actuaciones de Alba Careta Group y Antonio Lizana Quinteto han inaugurado esta noche la décima edición del festival Montijazz en las históricas Bodegas Alvear de Montilla, combinando el jazz contemporáneo, el compás flamenco y los caldos locales.

La programación de este aniversario se completa esta noche con la presencia de Lucía Rey Trío y el destacado saxofonista y flautista Jorge Pardo Trío como cabeza de cartel. Pardo, nacido en Madrid en 1956, aporta una trayectoria consagrada a unir el jazz con las raíces flamencas, avalada por reconocimientos como el premio al Mejor Músico de Jazz Europeo de la Academia Francesa de Jazz y el Premio Nacional de Músicas Actuales.

A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras legendarias como Paco de Lucía, Camarón de la Isla y Chick Corea. La primera jornada ha rendido homenaje a la trayectoria del evento recuperando a dos formaciones ya conocidas: Alba Careta Group, que ha presentado su reciente trabajo discográfico titulado Panical, y Antonio Lizana Quinteto, que ha repetido su anterior paso por el escenario montillano.

Público en el Montijazz. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Durante el evento, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha valorado la proyección cultural y económica del festival, enmarcado en las iniciativas de Montilla en Vendimia para potenciar el turismo y la identidad vitivinícola. Por otro lado, Luis Giménez Alvear, máximo responsable de Bodegas Alvear, ha ratificado el compromiso de la bodega con la cultura local y ha solicitado una mayor implicación institucional en la conservación y el mantenimiento de los edificios históricos de las bodegas.

Jorge Pardo y Lucía Rey cerrarán el festival

La jornada de este sábado volverá a tener como escenario las bodegas más antiguas de Andalucía. Lucía Rey Trío abrirá la noche con una propuesta caracterizada por el dinamismo, la sensibilidad y la variedad de matices, antes de dar paso a Jorge Pardo, uno de los principales exponentes de la unión entre el jazz y el flamenco.

El saxofonista y flautista madrileño será el encargado de clausurar el aniversario de Montijazz. Su presencia encabeza un cartel que ha combinado el reencuentro con artistas de anteriores ediciones y la incorporación de nuevas propuestas, manteniendo la vinculación del festival con la música, el vino y el patrimonio de la ciudad.

Brindis en Bodegas Alvear. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Entre sus reconocimientos figuran el premio al Mejor Músico de Jazz Europeo, concedido en 2013 por la Academia Francesa de Jazz, y el Premio Nacional de Músicas Actuales, que recibió en 2015. El primero de estos galardones lo convirtió en el primer músico español distinguido por la institución francesa.

Su carrera incluye colaboraciones con Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Chick Corea, Pat Metheny o Tete Montoliu. También ha trabajado con Albert Pla, Santiago Auserón, Raimundo Amador, Rafael Amador o Lucía Rey, con quien volverá a encontrarse esta noche en el mágico escenario de Bodegas Alvear.