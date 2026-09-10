La Red Andaluza de Teatros Públicos programa en septiembre cinco propuestas de música, circo y teatro en la provincia de Córdoba

La Red Andaluza de Teatros Públicos, en colaboración con los ayuntamientos de Montoro, Lucena e Hinojosa del Duque, ofrecerá durante el mes de septiembre cinco espectáculos de música, circo y teatro en la provincia de Córdoba. La iniciativa forma parte del programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que tiene entre sus principales objetivos fomentar la creación de nuevos públicos para las artes escénicas y fortalecer el tejido profesional del sector cultural andaluz.

La programación comenzará el 12 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de Montoro con Nuevo día, el concierto de Alba Molina en el que la artista interpretará composiciones propias y otras versiones a través de un lenguaje musical propio que fusiona flamenco, soul, pop y músicas de raíz.

La música volverá a ser protagonista el 17 de septiembre, a la misma hora, en la Casa de los Mora de Lucena, con Canción de autor, poesía y literatura latinoamericana, un espectáculo de Gaddafi Núñez y Juana Gaitán. Esta propuesta establece un diálogo entre la canción de autor, la poesía y la literatura latinoamericana mediante un repertorio que pone en relación la música y la palabra.

El 18 de septiembre, a las 20.00 horas, la Plaza Archidona de Lucena acogerá Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco. Este montaje combina técnicas circenses y flamenco en una propuesta que explora las posibilidades expresivas de ambas disciplinas sobre el escenario.

Al día siguiente, el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de Montoro recibirá a Descalzos Producciones con Pijama para seis, una divertida comedia de enredos que acerca al público uno de los grandes clásicos del humor teatral contemporáneo.

Las Niñas de Cádiz en Hinojosa

La programación concluirá el 25 de septiembre en el Auditorio Municipal de Hinojosa del Duque con Las bingueras de Eurípides, de Las Niñas de Cádiz. La obra plantea una revisión contemporánea y humorística del clásico griego en la que Dionisio desciende a la Tierra convertido en mujer para enfrentarse a Suasenaguer, un policía decidido a clausurar un bingo ilegal de barrio. Fundada en 2018 y siempre desde una mirada humorística, la compañía gaditana Las Niñas de Cádiz ha consolidado una trayectoria marcada por la combinación de elementos de la cultura popular y la tradición literaria. Sus producciones han obtenido el reconocimiento de público y crítica, incluyendo un Premio Max.

La Red Andaluza de Teatros Públicos mantiene con estos eventos su compromiso con la difusión de las artes escénicas y la música en el territorio andaluz, favoreciendo con ello el acceso de la ciudadanía a una programación cultural de calidad, y apoyando la exhibición de compañías y formaciones profesionales mediante la colaboración con los municipios adheridos al programa.